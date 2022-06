Edgar Fernández, asesor de Cinvest Tercio Capital, visita de nuevo Tu Dinero La Gran Apuesta. Hace unas semanas nos contaba cómo invertir en sectores antimoda: esas empresas que tienen negocios completamente legales pero políticamente incorrectos (desde el petróleo a las cárceles). Y hoy nos trae otras tesis todavía más extrañas: empresas pequeñas, desconocidas para la gran mayoría de analistas y que concentran su negocio en países pequeños y alejados de los grandes mercados internacionales.

Por ejemplo, Georgia Capital, un holding que tiene empresas en muchos sectores diferentes (educación, energías renovables, aseguradoras...). Y que no es de Georgia el Estado de Estados Unidos, como uno podría pensar de primeras. Es de Georgia ¡el país! Porque allí (aunque la empresa cotiza en el mercado londinense) es donde ha encontrado Fernández su última idea de inversión: en el Caúcaso, entre el mar Negro y el mar Caspio, está uno de los países que más ha destacado en los últimos años por sus liberalizaciones y su apertura comercial.

Todo esto nos lo explica Fernández con esa mirada tan especial que le caracteriza: ese estilo mezcla de deep value (coger sólo las colillas que nadie quiere y están muy castigadas) y búsqueda de joyas desconocidas.

Al final, la clave del value investing reside en comprar aquello que el mercado no está valorando bien. Una discrepancia que puede surgir de una percepción equivocada respecto a la situación del negocio de la empresa, pero también del puro desconocimiento: hablamos de esos tesoros ocultos en los mercados, que no tienen analistas mirando, que casi nadie conoce, que hacen las cosas bien pero a los que les cuesta que se les reconozca. Ahí es donde Fernández se mueve como pez en el agua y por eso lo hemos tomado como el hilo conductor del programa de esta semana.

Porque, además, hasta hace unos años estas eran inversiones casi prohibidas para el inversor minorista, pero ahora cualquiera puede acceder a los estados financieros de una empresa a través de su línea de internet. A partir de ahí, lo que queda es mucho trabajo, muchas horas de lectura, comprobar cada dato, buscar la contratesis, conocer a las personas que dirigen esa compañía... y entonces, si uno está muy convencido y le ha dedicado todas esas horas, invertir en ella. No es algo que aconsejemos especialmente para el pequeño inversor, pero saber cómo lo hacen los expertos es muy interesante. Pocas veces tiene uno la oportunidad de escuchar con este nivel de detalle una tesis tan interesante. Para eso nació Tu Dinero La Gran Apuesta y está claro que con el programa de esta semana hemos cumplido el objetivo.