- Prohibido Contar Ovejas: Canciones prohibidas. La música que desafió la censuraDe The Beatles a N.W.A, pasando por Gainsbourg, Sex Pistols o Rage Against The Machine. Un viaje por las canciones que hicieron temblar a la censura.
- Federico a las 8: La directora de Protección Civil se comporta como una ministra de SánchezDaniel Muñoz comenta las declaraciones de la directora de Protección Civil y con el opositor Antonio Ledezma la situación de Venezuela.
- Entrevista a Antonio Ledezma por el despliegue de EEUU frente al narcoDaniel Muñoz entrevista al ex alcalde de Caracas y opositor contra la dictadura venezolana, Antonio Ledezma.
- De todos los tipos, de todos precios y de todo el mundo: ocho hoteles que merecen un viajeNuevo episodio en el que los protagonistas son los hoteles y en el que
- Prensa económica: Las trampas de Yolanda Díaz con los fijos discontinuosDaniel Muñoz y Luis F. Quintero comentan toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Maduro se pone nervioso ante el despliegue militar de EEUUDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comenta cómo se están caldeando los ánimos en Venezuela.
- Federico a las 7: Las pruebas de una gestión ineficazDaniel Muñoz comenta cómo ha sido la gestión de los fuegos en España.
- El primer Palo (20/08/2025); Programa completo. El Barça recibirá ofertas por CasadóDani Blanco dirige la tertulia con Paul Tenorio, Rodrigo Marciel y Javi Martínez.
- El análisis de Beatriz García: El Estado recauda 7 veces más de lo que invierte en viviendaEsmeralda y Beatriz García analizan los impuestos que gravan la compra de casas y el porcentaje del sueldo que los autónomos destinan a su local.
- Tertulia de Dieter: Las explicaciones de la directora general de Protección CivilCristina Losada, Pepe Gª Domínguez y Carmelo Jordá comentan la comparecencia de Virginia Barcones sobre los incendios.
