Tertulia de Herrero: Bolaños consigue que el CGPJ abra diligencias informativas contra el juez Peinado

Leticia Vaquero analiza con Miguel Ángel Liso, Luis Fernando Quintero y Carmelo Jordá la investigación disciplinaria contra el juez del caso Begoña.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i) junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), intervienen durante la visita a las obras del Viaducto de los Feos, conexión ferroviaria de la línea en Alta Velocidad entre Murcia y Almería. A 13 de agosto de 2025 en Almería (Andalucía, España). La construcción de la línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería, es un eje estratégico del Corredor Mediterráneo que cuenta con una inversión de 3.500 millones de euros, la línea cuenta con 198 kilómetros (km) de longitud, 90 km de vías en la provincia de Murcia y 108 km en la de Almería. | Marian León / Europa Press

