Las apuestas políticamente incorrectas del inversor español más 'contrarian'

Esta semana, en La Gran Apuesta, tenemos un invitado muy especial. Un amigo que, al mismo tiempo, es uno de nuestros gestores jóvenes favoritos. Hablamos de Edgar Fernández, el inversor que nos habló de Game Stop antes de que casi nadie en España se hubiera fijado en un valor que hizo millonarios a los que apostaron por él y siguieron su tesis de inversión.

La visita de Fernández (tercera a La Gran Apuesta) no necesita un motivo, pero en este caso lo hay y muy especial: el lanzamiento de su fondo Cinvest Tercio Capital, una de las apuestas que más está dando que hablar en el mercado en las últimas semanas. Podríamos decir muchas cosas sobre el estilo de inversión de este joven gestor-asesor español, pero casi es mejor que cada uno saque las conclusiones escuchándole. Los siguientes son sólo algunos de los titulares que nos dejó y tres mini-resúmenes de sus tesis favoritas, en tres sectores de esos a los que nadie se quiere acercar, no porque sean malos negocios, sino porque son políticamente incorrectos: petróleo, cárceles y desahucios. "Busco cosas raras, valores que no tienen por qué ser peligrosos, pero sí exóticos".

¿Saldrán bien? Suenan muy raro... como aquella empresita de juegos de la que nos habló en 2018.

Principios y cartera: "Me gustan las situaciones especiales que el mercado no tiene en cuenta. Cosas raras, que no tienen por qué ser peligrosas, pero sí exóticas. Y sí, también nos gustan las empresas pequeñitas, con poca capitalización. El deep value es el verdadero value investing. Ahora mismo, la cartera es un 32% materias primas y un 38% barcos. 25 valores en cartera. El fondo va a tener mucha volatilidad. Pero eso no significa que tenga riesgo. Si estás en empresas pequeñas, como tienen menos liquidez, tienen menos fuerza para aguantar. Pero eso no significa que tengan más riesgo. Con las limitaciones para los fondos normales, es muy complicado subir de tamaño. El objetivo a futuro es crear un hedge fund, con menos limitaciones".

Tesis 1. 2020 Bulkers: "Se constituyó en 2020 con capital privado para comprar barcos de materia prima seca (dry boats). Muy eficientes y con motores eco. Los más valorados por el mercado. Reparte el 100% de la caja que hace en dividendos. A los precios a los que yo entré te daba un 35% de rentabilidad anual por dividendos. Los precios objetivos están 60-70% del precio de cotización. No está valorada bien porque es pequeña, cotiza en Oslo, no pueden entrar muchos inversores institucionales... En realidad no es una empresa castigada. De hecho, si ves la cotización no para de subir, incluso aunque cada mes reparte dividendo.

Tesis 2. Altisource: "Tiene dos negocios. (1) Proveer de tecnología a los que crean la hipoteca y (2) gestionar los desahucios. En EEUU, el que no quiera pagar la hipoteca, entrega las llaves al banco. Y esta empresa se encarga de todo el proceso. Este negocio durante el covid lo prohibieron. Pero eso cambió el año pasado. Desde diciembre, ya se pueden hacer los desahucios. ¿Qué miramos? Ratios de impago de hipotecas y las normalizo para el momento más alto del ciclo. Si se recupera ese nivel, está generando entre 35 y 50 millones de flujo de caja libre. Si miras las cuentas, parece que está para quebrar, porque le han prohibido hacer su negocio. Ahora, con la acción cotizando a 10,4, cada vez que baja de 10, recompran acciones. Y eso sin contar que con la parte de tecnología, ya valdría 150 millones. El negocio de los desahucios lo valoran a cero".