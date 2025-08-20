Menú

Tertulia de Dieter: Las explicaciones de la directora general de Protección Civil

Cristina Losada, Pepe Gª Domínguez y Carmelo Jordá comentan la comparecencia de Virginia Barcones sobre los incendios.

La Noche de Dieter

Incendio forestal en la Reserva Natural Courel-Ancares,en los montes entre León y Galicia. EFE/ Eliseo Trigo | EFE/ Eliseo Trigo

