Las claves del desplome de Netflix: "El mercado se ha saturado"

En las últimas semanas, Netflix ha sido una de las estrellas de los informativos. En las páginas de medios de comunicación y Cultura, pero también en las de Economía. Porque el desplome del valor de la compañía en Wall Street ha sido de los que hacen época. En Tu Dinero La Gran Apuesta queríamos preguntarnos qué ha pasado y qué puede pasar en el futuro. Por eso hemos invitado a Flavio Muñoz, CEO de Andrómeda Value, una gestora value pero que invierte en tecnología, una rara avis para este estilo de inversión.

"En lo que es captación de ingenieros en EEUU, las dos grandes compañías siguen siendo Netflix y Google. Hay que intentar explotar el dato de la mejor manera posible", recuerda Muñoz para explicar que la compañía no está en las últimas y sigue siendo una gran empresa con fuertes ventajas competitivas.

Eso sí, incluso con esta fortaleza, es lógico que nos preguntemos si Netflix no se ha pasado de frenada en su plan de crecimiento: "¿Ha gastado de más Netflix en producción audiovisual? El problema es que se ha saturado el mercado. Han llegado otros jugadores. Pero si Netflix es el líder y tiene problemas... imaginemos cómo tienen que estar los otros. [En este negocio], si no tienes capacidad de mantener una enorme cantidad de usuarios, vas a tener problemas. Es verdad que ahora lo que te pide Wall Street es que mejores márgenes. Y puedes recortar algo en costes, pero con un riesgo: lo peor que le puede pasar a una tecnológica es que no crezca"

Cómo enfoca un value la inversión en las empresas de crecimiento: "En las tecnológicas, o eres Dios o te conviertes en IBM. Cualquier tecnológica que te dé un crecimiento menor al esperado... [los inversores lo interpretan como que] habías previsto que el mercado para tu producto era demasiado grande, por lo que te vas a estancar. Sin embargo, yo veo a Netflix casi como un negocio de cable. Éstas son empresas con una caída del número de usuarios muy baja, con lo que te dedicas a vivir de las rentas. Y Netflix tiene comportamiento de negocio de cable: sube los precios un 11% y se le caen los usuarios un 0,8%".

¿Cómo quedará el mercado del streaming? ¿Hay hueco para tanto servicio?: "Los pequeños que están haciendo ruido van a salir del mercado. Tienes un montón de pequeñitos que estaban haciendo ruido

en el mercado, pero van a salir. Y quedarán Netflix, Disney +, HBO y poco más. Los peligrosos para Netflix son Amazon Prime y Apple TV, porque no funcionan por el streaming, sino que te lo meten cuando compras otras cosas. Lo peligroso es que están entrando en competencia para ver quién hace la serie más cara".