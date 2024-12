TDND: "Nos cuesta ver oportunidades en empresas que cotizan a 80 veces beneficios"

¿Cómo se plantea el nuevo año una gestora que ha sacado un +20% en 2024? ¿Complacencia, seguir apostando a lo ya conocido, cambiar por completo la cartera? Para hablar de todo esto, esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompaña Vicente Martín Brogeras, del equipo de análisis de Cobas AM. Tras un gran ejercicio, la gestora liderada por Francisco García Paramés está en el centro de la atención del mercado: "Nos cuesta ver las oportunidades en determinadas compañías que están cotizando a 80 veces los beneficios. Nuestra cartera se mantiene en 6-7 veces beneficios y pensamos que son compañías que tienen mucho potencial".

Con este punto de partida, Martín Brogeras se muestra confiado. Algo lógico, viendo los números de su cartera: "El potencial de revalorización de la cartera internacional está en el 125%, y en el 115% en la ibérica".

¿Cómo han logrado mantener estos niveles tras varios años de subidas? Brogeras lo explica con varios ejemplos: "Tenemos algunas compañías en las que sólo con la caja te sale gratis. Hay compañías que están muy baratas". Su esperanza es que pase algo parecido a lo ocurrido desde 2023 con una de sus apuestas clásicas: Elecnor: "Durante 10-15 años no ha pasado nada. Y en el último año y medio han decidido vender su negocio de renovables y el mercado, de repente, te reconoce todo el valor oculto en un momento".

Y un tema delicado, Grifols, en la que estaban invertidos antes, durante y después del famoso informe de Gotham: "Es una prueba excelente de esos momentos en los que el mercado nos prueba. Pero cuando te has hecho los números y ves que en el peor escenario (que es el de la ampliación de capital) sigue siendo una oportunidad interesante, pues puede merecer la pena. Para los que seguíamos realmente la compañía, el informe de Gotham no aportaba nada nuevo (y lo de que el valor podía ser cero no era cierto). Las cosas que han ido saliendo nos han ido reconfortando: el auditor ha mirado las cuentas, el regulador también, ha emitido deuda este año...Hemos revisado la tesis y hemos dado posibilidades a todos los escenarios. Tras ello, hemos aumentado nuestra posición en los momentos de pánico".

Y un apunte final, sobre uno de los sectores más castigados en los últimos meses: "En el sector del automóvil, hay muchas compañías que han sufrido por buenas razones. Pero sigue habiendo oportunidades muy interesantes.