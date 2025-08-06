Menú

En este país llamado España: La ley del Gobierno para controlar a los medios choca con Europa

Esmeralda Ruiz repasa las advertencias de Bruselas a España de este verano y comenta la reacción de las ministras a la entrevista a Cerdán.

La Noche de Dieter

Pedro Sánchez, en Bruselas con Ursula Von der Leyen. | LD/Agencias

