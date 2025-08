TDND; Iván Martín: "Por primera vez en años está llegando capital a las bolsas europeas"

Iván Martín es uno de los grandes referentes de la inversión bursátil en España. Uno de esos gestores estrella (aunque él odie el término) que ha conseguido algo muy complicado: hacerse un nombre en un mundo dominado por las grandes entidades financieras. Magallames VI, la entidad que Martín impulsó hace ya una década, es una de las gestoras independientes más exitosas de nuestro país, por rentabilidad, número de partícipes y patrimonio bajo gestión. Un logro espectacular que sus responsables atribuyen a su proceso de inversión, a la paciencia, a haber sabido educar al partícipe para que piense en el largo plazo y al trabajo duro de un grupo de profesionales de primer nivel. Esta semana, Martín visita Tu Dinero Nunca Duerme para hacer balance de estos diez años y, también, para explicarnos cómo ve un mercado muy movido en las últimas semanas: "Uno nunca deja de aprender. Diez años es un horizonte temporal que te permite hacer reflexiones. En el mundo de las inversiones, lo que uno nunca piensa que puede ocurrir, al final ocurre: es muy importante la capacidad para adaptarte".

En este sentido, una de las claves de Magallanes VI es su fidelidad a sus principios, incluso cuando el mercado les reta con castigo a las posiciones que mantienen o ignorancia de determinados sectores o geografías: "Otro punto clave es la importancia del proceso de inversión. ¿Por qué somos contrarian? ¿Porque somos de actitud rebelde? No. Está basado en la experiencia. Simplemente en aquellas compañías, sectores o geografías que no reciben atención se generan desajustes de valoración".

Martín lo sabe bien. En los dos últimos ejercicios está logrando excelentes resultados en su fondo ibérico, que tuvo que pasar por una larga travesía del desierto, cuando nadie miraba hacia nuestro país: "Otra razon por la que nuestro fondo ha tenido estos resultados es que no hemos sido Ibex 35 todo el tiempo. Para batir al índice, no tienes que ser el índice. Y haber prestado atención a las acciones españolas cuando nadie lo hacía. El catalizador ha sido que el tiempo ha pasado: y buenas empresas a buenos precios pueden estar infravaloradas un tiempo, pero no eternamente. ¿Qué moraleja sacamos? Que aquellas zonas geográficas o sectores o tipologías de empresas que en el momento actual la comunidad inversora no quiere... no son garantía de éxito, pero sí son un buen sitio para identificar buenas oportunidades. En los resultados, tú puedes saber cuánto vale una compañía, pero no cuándo se va a reflejar ese valor en el mercado".

Porque en lo que sí coincide Martín es que están cambiando las cosas. Los flujos que antes sólo se dirigían hacia EEUU ahora ya miran a Europa como posible destino de inversión: "Esto es un mercado, es una cuestión de oferta y demanda. De precios y de activos. Y la demanda se iba a EEUU. ¿Y esto que significaba? Que las valoraciones subían. Hasta un punto en el que veíamos desequilibrios que llamaban la atención. Entre el 70 y el 75% del dinero invertido en Bolsa está en EEUU, cuando su PIB representa un 20%. No tiene sentido que el 25% de la inversión en Bolsa en el mundo sea 'lo que no es EEUU'. Este mundo es gregario a la hora de mover capitales. Y esto se sabe: se sabe que el emperador está desnudo y hay estos desequilibrios... pero hace falta un catalizador, que un niño inocente diga 'el emperador no lleva ropa'. Veo grandes asignadores de capital que empiezan a tomar decisiones de diversificar y llevar más capital a Europa. Esto lo estamos viendo por primera vez en años. Cosechar los resultados de Magallanes de los últimos años, los pongo en valor porque han sido sólo con acciones europeas. ¿Que la incertidumbre generada por Donald Trumpo haya servido de catalizador? No decimos que todo el capital se vaya a ir de EEUU, pero a lo mejor hay que diversificar en otros sitios, como Europa que, además, está haciendo cosas que hasta ahora no hacía ni se las planteaba. Esto nos hace ser optimistas en que esa tendencia continúe".