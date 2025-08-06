Tertulia de Herrero: El juez requiere a Moncloa que aclare si Begoña Gómez usaba un correo oficial de Presidencia

Últimos audios
- El Primer Palo (06/08/2025); Programa completo: Ter Stegen y el Barça, a la guerraDani Blanco dirige la tertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán, María Trisac y Sergio Valentín
- Crónica Rosa: La prueba "crucial" que podría dar un giro a la denuncia de Cayetano Rivera a la PolicíaAna Mateu habla de toda la actualidad del corazón con, Verónica Caso, Paloma Barrientos y Dani Carande.
- Entrevista a Sergio SayasEntrevista a Sergio Sayas, diputado del PP.
- Prohibido Contar Ovejas: Homenaje a Ozzy Osbourne. De Black Sabbath al OzzfestCon Andrés López y Daniel Palacios repasamos la carrera de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath a su leyenda en solitario. Todo un viaje eléctrico.
- Tertulia de Federico: ¿Mueven los negocios privados del entorno de Sánchez la acción de su Gobierno?Daniel Muñoz analiza con Silvia Riveiro, Pablo Planas y Alejandro Vara la actualidad.
- Los diez lugares imprescindibles para el viajero al que le gusta la noche (y no todos son de marcha)El Placer de Viajar saca su faceta más nocturna y en este episodio propone diez lugares que son muy especiales al caer la noche.
- Federico a las 8: Trump retrata la ingenuidad de Von der LeyenDaniel Muñoz analiza cómo Trump ha dejado en evidencia a la presidenta de la Comisión Europea.
- Prensa Económica; El desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez: ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021LM publica el desastre de gestión de los fondos europeos de Sánchez: ejecuta 2 de cada 10 euros desde 2021.
- Las Noticias de La Mañana: Jumilla, símbolo de la torpeza de PP y VOXDavid Muñoz y el equipo de La Mañana comentan sobre Jumila, símbolo de la torpeza de PP y VOX.
- Federico a las 7: Feijóo redobla la ofensiva contra Sánchez por sus vínculos con ChinaDaniel Muñoz analiza la posición crítica de Feijóo por las relaciones de Sánchez con China, por ejemplo con el contrato de Huawei.
- Suscríbase a los podcast