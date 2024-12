¿La bolsa europea es una oportunidad o un caso perdido? Quizás alguno piense que somos un poco duros, porque este año casi todos los mercados lo están haciendo razonablemente bien. Pero, si miramos las valoraciones, sigue siendo evidente que los inversores mantienen sus preferencias por las compañías norteamericanas.

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, tenemos a unos de los expertos más cualificados para hablar de la renta variable en el Viejo Continente. Hablamos de Iván Martín, socio fundador y responsable de inversiones de Magallanes V.I. En su cartera, hay muchas de las empresas europeas más conocidas y también de las más castigadas. ¿Es posible defender que todavía hay buenas oportunidades en Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido o España? Pues Martín cree que sí: "Es la gran cuestión hoy en día. Si consideras Europa como una oportunidad de inversión. Es cierto que la pata industrial ha sido la más vulnerable [a lo ocurrido y lo legislado en los últimos años]. La cotización bursátil lleva estos movimientos al extremo. La bolsa extrapola lo bueno y lo malo. Una cosa (EEUU) la va a valorar en exceso; y la otra (Europa) por defecto. Lo que se está formando en EEUU es una burbuja de libro. Ese globo perdió el hilo hace ya tiempo: y cuando pierdes el hilo ya no lo puedes recuperar, hasta que estalle".

No es fácil mantener esta postura en estos momentos. Pero desde Magallanes creen que incluso con las dificultades que atraviesa la economía europea, hay margen para encontrar algunas oportunidades interesantes: "En un índice mundial de Bolsa, la norteamericana pesa dos tercios, mientras la europea pesa un 10% y Reino Unido es un 3-4%. El peso del PIB de EEUU será como el 25% a nivel global. Fijaos en la desproporción. Podemos volver a sacar el mérito y demérito de cada uno. Pero es un ejemplo del exceso de representatividad y estado de gracia de un mercado... y del estado de desgracia de los otros mercados".

Porque aquí no estamos hablando sólo de qué economías tienen más margen de crecimiento, sino también de la relación entre beneficios-ingresos-crecimiento-cotización: "Cuando tienes valoraciones altas-estratosféricas no hay margen de error. En Europa, hay margen de seguridad para subir. Porque lo malo se ha puesto en precio: no se da un duro por la industria alemana, no se da un duro por un coche alemán...

Ni eran los más listos hace dos años, ni son los más tontos ahora. Aquí tenemos que tomar una decisión doble: dónde estar y dónde no estar. Tras la burbuja de las punto.com a las economías norteamericanas les costó una década recuperarse. No hay que irse muy lejos, en 2022 ya vimos cómo el Nasdaq corrigió severamente y otras estrategias lo hicieron mejor. La sensación que tengo es ésa misma. La historia se repite y veo la oportunidad, lo veo claro. Las buenas empresas perduran, aunque estar en un sitio a veces no te ayuda", defiende Martín.