Tertulia de Dieter: Los incendios como arma política

- Boletín de las 12:00Luis Colom resume toda la actualidad.
- Mundo Natural: Sérum Facial Posidonia MediterraneusAna Mateu comenta con Beatriz de la Torre las ventajas de éste producto de Mundo Natural.
- Entrevista a Diego SánzAna Mateu entrevista a Diego Sánz, Director general Castilla Termal Monasterio de Valbuena en Castilla Termal Hoteles.
- Hablemos con...: Ana TrigoAna Mateu entrevista a Ana Trigo, escritora y tasadora de arte, antigüedades y libros antiguos.
- Crónica Rosa: Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo DavidAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Verónica Caso y Beatriz Cortázar.
- Prohibido Contar Ovejas: De Jet a Supergrass. Cuando las bandas se multiplican en nuevos proyectosCon Roberto Martínez descubrimos cómo de Jet, The Rascals o Supergrass nacieron otros proyectos musicales que marcaron su propia huella.
- Tertulia de Federico: Sánchez y Begoña, protagonistas en la prensa internacionalDaniel Muñoz analiza la repercusión internacional de la presunta corrupción del entorno político y personal de Sánchez con Marhuenda y Bieito Rubido.
- La Bolsa: El Ibex 35 baja de los 15.300 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Entrevista a Dolors MontserratDaniel Muñoz entrevista a la eurodiputada y secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat.
- Federico a las 8: EEUU y Europa le toman la medida SánchezDaniel Muñoz comenta el menguante papel de Sánchez en el concierto internacional y entrevista a Dolors Montserrat.
