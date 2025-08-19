Menú

Tertulia de Herrero: Sánchez insiste en que el Gobierno ha estado "desde el primer momento" ocupado con los incendios

Leticia Vaquero analiza con Marta Gómez, Carmen Tomás y Pablo Planas la visita de Sánchez al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla.

En casa de Herrero

Sánchez visita la zona afectada en León con Alfonso Fernández Mañueco | EFE

