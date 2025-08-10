¿Vamos a cobrar pensión? Sí. ¿Todos? Nosotros creemos que sí. Seguirán haciéndolo los pensionistas que ya están jubilados; y también los trabajadores actuales. Muchos de ellos creen que no: las encuestas dicen que entre los jóvenes cada vez es más habitual la creencia de que cuando ellos se jubilen no quedará nada para pagarles una prestación. Pues bien, en nuestra opinión están equivocados: en Tu Dinero Nunca Duerme estamos convencido de que sí habrá pensiones públicas en 2040, 2050 o 2060. Y no serán pensiones de miseria, aunque sí serán menos generosas (eso creemos) que las actuales.

De todo eso vamos a hablar esta semana, con Rocío Recio, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM. Nos preguntaremos cómo ahorramos para la jubilación los españoles. En general, lo hacemos poco y lo hacemos mal.

"El principio de reparto consiste en que lo que cobramos hoy de pensión es lo que paga el actual trabajador. Ahora tenemos un doble problema, demográfico y de gasto público. Por eso el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad. Lo normal es que la generosidad del sistema, si lo miramos en tasa de reemplazo, vaya a la baja (en línea con otros países de la UE). Hay un problema muy grave con las pensiones y no hay que mirar hacia otro lado. El objetivo debería ser no depender sólo del sistema de reparto, que está muy bien, sino complementarlo con lo que podamos ahorrar cada uno", nos explica Recio.

Es cierto que esa generosidad del sistema ha hecho que muchos españoles piensen que no necesitaban ahorrar. Pero es complicado imaginar un escenario a futuro en el que vayan a cobrar su prestación en las mismas condiciones (edad, normas para el cálculo de la base) que sus padres.

"En muchos países europeos, las empresas ayudan a ahorrar a sus empleados. Es una de las cosas que se supone que el Gobierno pretendía fomentar, el pilar 2 del ahorro (planes de pensiones de empleo). Pero sólo el 10% de los ocupados en España tiene uno de estos planes de pensiones, mientras en otros países los porcentajes van del 25 al 90%. No sólo eso, lo que se ahorra en esos planes asciende apenas al 1% del salario", nos recuerda.

A partir de aquí, cada uno tendrá que hacer sus cálculos. Qué años cotizados tiene y cómo le afectan las nuevas normas aprobadas en las reformas de 2011 y 2023. Y cómo serán las normas que se le apliquen y lo que supondrán en términos de tasa de sustitución. Pensar que podremos jubilarnos como nuestros padres (a la edad que ellos lo hicieron y con las condiciones financieras que se les garantizaron) sí sería poco realista. De hecho, sería contradictorio con la normativa vigente.