Hay una familia que ha reunido más nominaciones al Oscar en toda su historia: 95 hasta la fecha. No hablamos de los Coppola, ni de los Fonda, ni de los Bardem. Jesús Blanco nos acerca a la familia historia de la familia Newman, la saga de compositores más importante de la historia del cine.

Hay muchos padres e hijos compositores, que generalmente suelen ser menos brillantes que los padres, como ocurre con Maurice Jarre o Ennio Morricone. Pero en este caso hablamos de enormes creadores a lo largo de tres generaciones.

Todo empezó cuando dos inmigrantes ucranianos se conocieron en Connecticut, en Estados Unidos. Tuvieron 10 hijos. El mayor de los hermanos es Alfred Newman, el Mozart de las bandas sonoras, y compositor de la inconfundible fanfarria de la Twentieth Century Fox.

Nacido en 1900, con 17 años ya dirigía orquestas. Compuso más de 250 bandas sonoras y durante 20 años dirigió el departamento musical de la Fox, donde se le conocía como Pappy. Entre sus composiciones podemos destacar El diario de Ana Frank. Pese al dramatismo de la historia, es una música bonita y hasta cierto punto esperanzadora.

Alfred Newman cuenta con 9 Premios Oscar siendo el músico con más estatuillas de la Academia. En EEUU es toda una institución e incluso salieron sellos conmemorativos con su rostro ya que es uno de los padres de las bandas sonoras, entendidas como creación artística y narrativa y también como edición discográfica independiente. En su vasta producción, hay títulos imprescindibles como Qué verde era mi valle, Eva al desnudo o La historia más grande jamás contada o La conquista del Oeste. Trabajó incansablemente hasta su fallecimiento en 1970, poco después de terminar su último trabajo, Aeropuerto.

Eva al desnudo

Alfred dio inicio a una gran dinastía. El siguiente hermano, Emil Newman, nació en 1911. Trabajó mucho como orquestador y director musical en los años 40, para títulos como Laura o Los mejores años de nuestra vida. Como compositor se dedicó especialmente a la televisión y a las producciones de serie B. Entre sus obras destaca Hong Kong Confidential, un título de suspense del año 1958.

Como curiosidad, la hija de Emil se casó con el hijo del legendario crooner Bing Crosby. Por lo tanto, eran consuegros. Emil, sin duda, es el desconocido de la familia y su labor como compositor ha perdurado poco.

Lionel Newman, nacido en 1916, comenzó como pianista bajo las órdenes de Alfred Newman y acabó siendo el director musical del departamento de televisión de la Fox. Dirigió la orquesta en bandas sonoras emblemáticas como Cleopatra, La profecía o Beetlejuice, y fue supervisor musical de las tres primeras entregas de La guerra de las galaxias. Ganó un Oscar por la adaptación del musical Hello, Dolly!. Además compuso Tierra de violencia, el western de 1958 con Robert Ryan y Virginia Mayo.

De los siete hermanos y hermanas restantes, Bobby Newman se dedicó a la representación artística de compositores de cine y Mark Newman a la producción, trabajando con Howard Hughes, por ejemplo.

Salto generacional

Volvemos al hermano mayor, Alfred, que tuvo tres hijos, y los tres dedicados a la composición para cine y televisión. Comenzamos con el mayor, David Newman, nacido en 1954. Durante años tocó el violín bajo la batuta del mismísimo John Williams. Su filmografía nos resulta mucho más cercana en el recuerdo: ha trabajado en toda la filmografía de Danny DeVito como la radiante música que compuso para Matilda.

David Newman también ha trabajado en numerosas películas de animación como La tostadora valiente, La edad de hielo o Anastasia. Curiosamente, ese último film animado es un remake musical de la Anastasia de 1956 con Ingrid Bergman, que había compuesto su padre. En los últimos años parece estar relegado a comedias de calidad dudosa, como Un padre en apuros, El profesor chiflado o Scooby Doo pero por suerte se ha redimido con un gran director musical y adaptador: su último trabajo ha sido el West Side Story de Spielberg.

El segundo hermano, Thomas Newman, destacó con bandas sonoras como los xilófonos de American Beauty. Thomas, nacido en 1955, es sin duda el gran sucesor de su padre. Su seña de identidad es música como ésta, minimalista, un tanto etérea. Es uno de los compositores mejor situados de Hollywood y hecho trabajos de gran calidad en géneros muy dispares. Por mencionar algunas, compuso la banda sonora de películas de culto de los 90 como Cadena perpetua o Tomates verdes fritos, cine de prestigio como Camino a la perdición o cine de animación como Buscando a Nemo o Wall-e.

También es el responsable de la sintonía de la serie A dos metros bajo tierra. Sin embargo, es conocido en este sector por un récord muy particular: 15 nominaciones a los Oscar y ningún premio. El maestro Alex North alcanzó igualmente esas 15 sin éxito y le acabaron dando un premio honorífico. Veremos qué pasa con Thomas Newman.

Saltamos ahora a uno de los sobrinos de los anteriores: Joey Newman, nieto de Lionel, responsable de la banda sonora de The Samuel Project, una simpática banda sonora con aire mediterráneo para esta película de 2018. Joey Newman, nacido en 1976, compone, dirige y también ha trabajado haciendo arreglos musicales. Sin ser un músico demasiado conocido, ha trabajado componiendo o arreglando música para series como El ala Oeste de la Casa Blanca o Los misterios de Laura, el remake americano.

Además, también ha colaborado en las bandas sonoras de Cars y Seabiscuit, compuestas por el último miembro del clan Newman, Randy Newman con obras como El Mejor, una música con mucha fuerza y gran emoción. Randy Newman, nacido en 1943, es hijo de Irving Newman, hermano de Alfred, que fue médico de profesión. Randy ha tenido una trayectoria muy interesante como compositor y cantante, con una inequívoca voz rasgada, y con canciones muy conocidas como You can leave your hat on.

Pero si Randy destaca por algo es por ser considerado el compositor oficial de Pixar. Comenzó con Toy Story, para la que compuso a inolvidable Hay un amigo en mí, y ha continuado trabajando para toda la saga, así como para Bichos, la mencionada Cars, Tiana y el sapo…

Un compositor versátil que también ha compuesto música más seria para películas como Despertares o la reciente Historia de un matrimonio. Randy tiene dos Premios Oscar, pero le costó varias nominaciones conseguirlos. Le premiaron por una canción de Monstruos S.A. y por otra de Toy Story 3. Un gran creador que sigue en activo.

Nominaciones y Premios Oscar de la familia Newman

Alfred Newman: 45 nominaciones (9 premios)

Emil Newman: 1 nominación

Lionel Newman: 11 nominaciones (1 premio)

David Newman: 1 nominación

Thomas Newman: 15 nominaciones

Randy Newman: 22 nominaciones (2 premios)