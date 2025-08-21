Menú

Tertulia de Herrero: Trump hace un llamamiento a Ucrania para que ataque Rusia

Leticia Vaquero analiza con Ignacio Cembrero, Maite Loureiro y Miguel Ángel Liso el sinsentido del presidente estadounidense.

En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Leticia Vaquero analiza con Ignacio Cembrero, Maite Loureiro y Miguel Ángel Liso el sinsentido del presidente estadounidense.
Reunión en Alaska entre el presidente de EEUU, Donald Trump y su homólogo en Rusia, Vladimir Putin. | Europa Press

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado