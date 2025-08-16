Entrevista a Celine Song por 'Materialistas'

Últimos audios
- Noticias La Trinchera. Sánchez visita las zonas afectadas 10 días despuésEl equipo de la Trinchera repasa los incendios y las novedades con Sánchez, el 'síndrome titulitis' y el reparto de migrantes en la península.
- Sois los primeros: Cómo la sanidad trata de luchar contra el diagnóstico precóz y el eventual tratamientoIgnacio Balboa habla con dra. Carmen Durán, Directora de Salud Pública de Galicia, con Gerardo Calvo, Comandante de la Guardia Civil de Pontevedra.
- Historias de nuestros médicos: Con el dr. Luis Pablo Rodríguez RodrígezAdolfo Albistur habla con el dr. Luis Pablo Rodríguez Rodrígez, expecialista en medicina física y rehabilitación.
- Música y Letra: Teodor Currentzis V - MozartAndrés Amorós cierra el ciclo dedicado a Teodor Currentzis y su camino hasta convertirse en director de orquesta.
- Economía Para Todos: La financiación para Cataluña para ir contra MadridCarmen Tomás analiza toda la actualidad económica con Susana Burgos y Fernando H. Valls.
- La Contratertulia: Se vende un nuevo helado sabor leche maternaDani Palacios y Jesús Úbeda comentan las locas noticias de la semana como: Helado sabor leche materna y la última moda de comerse la placenta. ¿Cómo?
- Es La Mañana de Fin de Semana: Voces del Pacífico, cuidamos nuestra cosmética y los errores relacionalesVoces del Pacífico en CaixaForum, Cosmética emocional con Gisella Gil y los errores relacionales con María Ibáñez y Jesús Jiménez.
- Psicología: Errores habituales en las relaciones personalesMaría Ibáñez y Jesús Jiménez explican los errores frecuentes en las relaciones personales. ¿En qué nos equivocamos? ¡No te lo pierdas!
- El Rincón de Lectura: Cosmética emocional, el cambio definitivo para la belleza de tu pielEn El Rincón de Lectura ojeamos Cosmética emocional y lo comentamos con su autora, Gisella Gil. ¡No te lo pierdas!
- La Agenda Parente: Cine mudo en Torremolinos, Miss Melilla y "la P... Mili"Alicia Parente hoy propone tres planes para la semana: Cinetones en Torremolinos, Miss y Mister Melilla 2025 y La P... Mili en Roses, Gerona.
