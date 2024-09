Las cifras sobre pernoctaciones en establecimientos hoteleros correspondientes al mes de agosto parecen ser realmente sorprendentes, pues aumentaron un 2,6% respecto del año anterior. Sin embargo, en Con Ánimo de Lucro hemos querido leer la letra pequeña para demostrar que nada es lo que parece, pues en realidad las pernoctaciones de los españoles se reducen.

Para completar la radiografía de la situación de los hogares españoles, también hemos incidido en la evolución del consumo (con especial atención al consumo de alimentos), el crédito al consumo, el ahorro de las familias y el poder adquisitivo. En este sentido, José María Rotellar, profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, ha destacado la importante pérdida de poder adquisitivo que sufren los españoles, además del espejismo que suponen los datos sobre crecimiento de los que presume el Ejecutivo. Asimismo, ha comentado su artículo sobre la decisión del BCE y la necesidad de que, junto con los tipos de interés, reduzca también su balance.

En el espacio de mercados, Vicente Faró, de Finect, ha querido señalar las distintas implicaciones que conlleva la decisión de la Fed respecto de la política monetaria, destacando la sorprendente tranquilidad de Powell durante su anuncio. Además, ha desgranado la información relacionada con la guerra comercial y sus posibles consecuencias, apuntando a que la actual tendencia hacia el proteccionismo se va a continuar agravando.

Finalmente, hemos repasado las últimas noticias procedentes de Estados Unidos junto con Daniel Rodríguez Herrera, centrándonos en las últimas encuestas electorales, la entrevista de Kamala Harris con Oprah Winfrey y el efecto de la rebaja de tipos por parte de la Fed.

Con Rocío Recio, de Cobas AM, hemos recuperado una de las frases más célebres del mítico inversor Benjamin Graham: "una acción no es sólo un símbolo de teletipo o un parpadeo electrónico, es una participación en una empresa real, con un valor subyacente que no depende de su precio".