Tertulia La Trinchera. No hemos aprendido nada de la DANA

- 2308-la-manana-2.mp3Fotografía de Ricard Terré, 50 historias que hicieron historia y Beatriz Izquierdo nos habla de los dibujos que dañan la infancia.
- 2308-la-manana-ok.mp3Feliciano Pérez-Vera presenta su libro Sevillanas, Miguel del Pino nos acerca a la problematica de los incendios y Carla Matos con Reset Digital.
- La Trinchera de Llamas del 23/08/2025 - Gestión partidista de los incendios y la coartada del cambio climáticoPrograma completo de la trinchera tras la excusa de Sánchez sobre los incendios y la mantra del supuesto cambio climático
- Tertulia La Trinchera. No hemos aprendido nada de la DANAMaite Loureiro, Marcos Ondarra y Teresa Gómez hablan sobre incendios, futuros judiciales y las reuniones internacionales en Washington.
- Se cumplen 89 años de la Matanza de la cárcel Modelo de MadridEntrevistamos al historiador Enrique Navarro para recordar los trágicos sucesos de la Cárcel Modelo de Madrid, que supusieron el descrédito del país.
- Entrevista a Enrique Ortega: "Hay que diferenciar entre cambio climático y crisis climática"El geólogo Enrique Ortega aborda el supuesto "cambio climático" al que quiere acusar el Gobierno como causa de los incendios.
- Pablo Planas: "Para los partidos independentistas los problemas de Sánchez son algo menor"Pablo Planas analiza la hoja de ruta de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de cara al nuevo curso político.
- Noticias La Trinchera. Sánchez usa "el cambio climático" como escudo para los incendiosPedro Sánchez retoma sus vacaciones en La Mareta después de visitar durante una semana las zonas calcinadas.
- En Clave Rural: Se acerca el final del veranoMaría Santos resume toda la actualidad agroalimentaria.
- Es Cine: La tronchante 'Agárralo como puedas', Noticias Flash, Vinuteca y el debut de Eduard FernándezSergio Pérez habla de Agárralo como puedas, entrevista al director de El regreso de Ulises y al equipo de La coleccionista. Noticias Flash y Vinuteca.
