Es la Mañana de Fin de Semana: 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima

Últimos audios
- Biografías: Antonio Ozores, icono de la comedia españolaAntonio Ozores nació el 24 de agosto de 1928, repasamos su vida y obra con Carlos Arévalo periodista especializado en cine clásico español.
- Es la Mañana de Fin de Semana: Los Nudibranquios, piratas en el golfo de CádizRepasamos la vida y obra de Antonio Ozores, el profesor Miguel del Pino nos acerca al mundo de los nudibranquios y Una librería en el bosque de Anaya
- El cubo de Rubik: el invento educativo que se volvió un rompecabezas infernalNació como herramienta para enseñar diseño, pero acabó frustrando al mundo. Descubre la loca historia del cubo que Rubik ¡tardó un mes en resolver!
- La Trinchera de Llamas del 24/08/2025 - Duro calendario judicial para SánchezPrograma completo donde abordamos la corrupción sanchista tras la última imputación a Begoña Gómez y el futuro judicial de su entorno
- Tertulia La Trinchera. Sánchez llegó robando y se fue robandoIgnacio Bravo junto con Carmelo Jordá, Percival Manglano y Fran Carrillo analizan la llegada de Sánchez al poder entre otros temas de actualidad.
- Inmigración ilegal, un problema que cada día va a másLa inmigración supone una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad y convivencia. Más 60.000 personas entraron de forma ilegal en España
- Noticias La Trinchera: El juez Peinado imputa a Begoña Gómez un quinto delito de malversación de fondos públicosEl equipo de La Trinchera repasa la semana marcada por la nueva imputación a Begoña Gómez, el frente judicial del PSOE y la crisis migratoria.
- Sois los primeros: Leucemia mieloide cronicaIgnacio Balboa habla con el dr. Valentín García; con Marcelo Cornella y entrevista con el dr. Boi Ruiz García.
- Historias de nuestros médicos: Con el dr. Kazuhiro Tajima PozoAdolfo Albistur habla con el dr. Kazuhiro Tajima Pozo, expecialista en psiquiatría y un gran emprendedor.
- Música y Letra: Leonard Cohen IAndrés Amorós comienza ciclo con Leonard Cohen, cantautor, poeta y novelista de origen canadiense.
