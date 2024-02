De "Gran Torino" a "Único testigo": toda la Economía que nos pueden enseñar Clint y los amish

Los seguidores de Economía Para Quedarte Sin Amigos ya saben que Nuria Richart y Domingo Soriano son capaces de sacar enseñanzas económicas de los lugares más insospechados. Por ejemplo, de una carreta amish; o de la relación entre un falso abuelo y su igualmente falso nieto.

Esta semana, vuelve uno de nuestros episodios favoritos de cada año: el crossover, en el que Daniel Palacios y Juanma González, Par&Impar , abandonan por un rato su plató para acercarse a nuestro estudio (y recordemos que, desde hace un par de meses, nuestro podcast de economía no sólo está en las plataformas de podcast, sino también en nuestro canal de Youtube ).

En esta ocasión, las películas que servirán de excusa para este encuentro son Único Testigo (film de 1985, dirigido por Peter Weir y con Harrison Ford y Kelly McGillis como protagonistas); y Gran Torino, (dirigida en 2008 por Clint Eastwood, que también la protagoniza junto a Anhey Her y Bee Vang).

¿Y qué tienen que ver estas dos películas con la economía? Nada y todo. Porque tienen mucha relación con uno de los temas que más hemos tratado en EPQSA en el último año, la importancia de la familia y la comunidad en nuestras vidas y nuestra prosperidad [aquí, el enlace al episodio que le dedicamos en otoño a esta cuestión - ¿Es la familia el nuevo privilegio de los ricos? La tesis más contracultural e importante del año ].

Sabemos que estas cuestiones son importantes más allá del ámbito económico, pero que también tienen implicaciones en este aspecto. Porque la tesis de nuestros presentadores (y de estas dos películas) es que es muy complicado que te vaya (muy) mal en la vida con una familia funcional. Y más aún si te apoyas en las redes de ayuda que surgen de esas pequeñas comunidades que nos gustan tanto, ya sean unos asiáticos recién llegados a un barrio de Detroit o unos amish que viven un poco al margen de todo en la Pennsylvania rural.

En este sentido, nuestras dos películas tienen mucho en común: son dos tipos duros que admiran (y envidian) a unos vecinos un poco raros que tienen lo que ellos desearían (familia, mucha gente en la que confiar, valores en los que asentar su futuro...) Es la mirada del "inglés" (así llaman los amish a los que llegan de fuera): es decir, la del americano medio que observa maravillado a un colectivo que mantiene las esencias alrededor de las que se supone que se fundó su país. Porque tanto Kowalsky como Book buscan en sus nuevos amigos lo que se supone que debería ser su familia-barrio-país… pero ya no es.

Por supuesto, también nos haremos preguntas económicas muy importantes. Porque cuánto pagaríamos por tener lo que tienen los Hmong o los amish. Los servicios que estas comunidades prestan (por cierto, al margen de un Estado que no les interesa mucho) son muy valiosos: seguros, servicios de seguridad, formación no reglada, bricolaje, comida, vestido, sanidad… Por encima de todo, estas comunidades ayudan a sus miembros a tener una vida más feliz y exitosa. ¿Cuánto vale esto? Muchísimo. Y no, nadie pagaría a sus familiares por este tipo de cosas. Pero como nuestros políticos lo miden todo en términos económicos y piensan que una paga o una subvención lo arreglan todo, también podemos responderles por ahí : pocos factores más importantes para el éxito en la vida (laboral, económico, social) que una familia que te proteja y redes comunitarias que te apoyen. Y también te hagan más feliz.

