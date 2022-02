Cine, trabajo e hipocresía: de la murga en los Goya-Óscar a los manejos de la industria

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , vuelve un crossover anual que ya es un clásico. Daniel Palacios y Juan Manuel González, Par-Impar, nuestra pareja favorita tras Bogart-Bacall, nos visitan por tercera vez para hablar de cine y economía. Porque sí, el cine es el séptimo arte, pero las musas son compatibles con el símbolo del dólar. Que le pregunten a los asistentes hace unos días a la gala de los Goya si harían todo aquello gratis.

Aunque a lo mejor alguno respondía que sí, que lo haría porque le obligan o porque no le queda más remedio. Porque una de las grandes paradojas del cine es que su mirada sobre el mundo de la empresa, el capitalismo, el dinero y el empleo suele ser durísima. Qué mejor ejemplo que el último largometraje ganador del Goya a Mejor Película: El buen patrón, dirigido por Fernando León de Aranoa y producido por el industrial más famoso de nuestro cine, el trotskista Jaume Roures.

Sin embargo, ese retrato tan crítico hacia otras industrias no parece que tenga como consecuencia que el cine como empresa sea el sector con las mejores condiciones laborales. Más bien al contrario: jornadas interminables, mucho autónomo (¿alguno falso?), contratos precarios, sueldos no muy elevados salvo para las estrellas, enorme desigualdad salarial, mezcla de temas personales y profesionales (cuando no de escándalos en forma de favores de todo tipo para conseguir un empleo)... Si las compañías del Ibex 35 exhibieran este historial, faltarían guiones para relatarlo. También es verdad que lo que los guionistas conocen es ese mundo implacable del cine: quizás sea lógico que alguien que sólo ha vivido las prácticas de los grandes productores, piense que todas las empresas y todos los empleos son así.

Sobre esto hablarán esta semana Domingo Soriano y Nuria Richart con Palacios y González. Por supuesto, siempre con la excusa de dos grandes películas. Un final Made in Hollywood, de Woody Allen, y Cautivos del mal, de Vincente Minelli.

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es el cine, con varios grandes temas de algunas de las bandas sonoras más conocidas:

"California Dreamin’", Once upon a time in Hollywood

"Let The River Run", Armas de mujer

"Singing in the rain", Cantando bajo la lluvia

"City of stars", La La Land

