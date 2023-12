¿Es la familia el nuevo privilegio de los ricos? La tesis más contracultural (e importante) de este año

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, tenemos una doble excusa para tratar el tema más contracultural (y más importante del año): familia y desigualdad, pobreza y estructuras sociales tradicionales, comunidades destrozadas y discurso progre.

La primera percha es la publicación de uno de los libros que más ruido ha generado en EEUU y Reino Unido este año: "Two-Parent Privilege: How Americans Stopped Getting Married and Started Falling Behind", de Melissa S Kearney, una economista especializada en temas de pobreza e infancia. El segundo motivo es una estadística del INE: por primera vez en la historia, nacen más hijos de madres solteras que casadas en España.

Con todo esto en la coctelera, Nuria Richart y Domingo Soriano toman los argumentos y las estadísticas de Kearney para revolucionar el debate sobre pobreza y desigualdad con un libro polémico en su obviedad: crecer con dos progenitores ¡¡es bueno para los niños!!

¿Cuál es su tesis? Pues en la propia portada se explica: "Cómo el declive en el matrimonio ha incrementado la desigualdad y ha reducido la movilidad social". Lo que quiere decir es que cada vez menos niños nacen en familias con padre y madre. Y esto tiene consecuencias muy negativas para esos mismos niños, que terminan con peores resultados en todas las métricas: escolares, laborales, problemas legales durante la juventud o consumo de drogas y otras adicciones.

Además, esta tendencia a los nacimientos no-matrimoniales es especialmente acusada en los colectivos de menos ingresos. En muchas ciudades estadounidenses, cada vez hay más niños que no sólo nacen fuera del matrimonio sino que, además, no suelen tener la implicación del padre en la crianza.

También tocaremos tangencialmente el debate matrimonio-pareja de hecho: las estadísticas dicen que hay menos estabilidad en el caso de las parejas de hecho. Es decir, si un matrimonio y una pareja de hecho se mantienen juntos durante veinte años: sus hijos lo hacen igual de bien; pero… lo que casi nunca se dice es que, a igualdad de condiciones, es mucho más probable que un matrimonio siga junto después de veinte años a que lo haga una pareja de hecho, incluso aunque igualemos el resto de los factores (ingresos de los padres, educación, raza, etc.). También es verdad que en Europa parece que hay patrones ligeramente diferentes a los de EEUU en este aspecto. Aunque, incluso así, hay diferencias a favor de los matrimonios frente a las parejas de hecho en cuanto a la estabilidad.

Pero lo fundamental del libro es la respuesta a la pregunta del millón: ¿qué le aporta a un niño un hogar bi-parental? Pues de todo: primero, más estabilidad: económica, emocional, etc… Más recursos: monetarios, pero no sólo. También más tiempo, energía, conocimientos o cuidados. Por supuesto, modelos de conducta: esto parece especialmente importante en el caso de los chicos. En experimentos en barrios con muchos hogares con madres solteras y sin pareja, la figura de varones adultos voluntarios que hacían de hermanos mayores o padres a tiempo parcial han mejorado mucho la actitud de los jóvenes. Así resume Kearney su principal argumento:

El matrimonio es la institución más confiable para aportar un elevado nivel de recursos y estabilidad a los niños. Simplemente no hay una alternativa consistente y al alcance de la mayoría de la población en la sociedad americana.

Es decir, pongámoslo en términos de políticas públicas: queremos encontrar una política que haga que los niños de los barrios pobres tengan más oportunidades. Nuestros políticos empezarían con las medidas más típicas y que dependen de su presupuesto: profesores de apoyo en los colegios, programas de integración, ayudas al acceso al mercado laboral… Pues bien, todo eso podemos discutir si es útil o no. Pero lo que no se puede discutir es que LO MÁS beneficioso es UNA FAMILIA. Que el niño viva con su padre y su madre. ¿Revolucionario? Como en otros aspectos de esta época que nos ha tocado vivir, el sentido común vuelve a ser lo extraordinario.

