La guerra de la izquierda contra el trabajo: ¿es bueno o malo 'currar' mucho?

Hace unas semanas, el representante de la patronal de la hostelería se hacía famoso: en un encuentro con otros empresarios, recordaba que en su sector, lo normal siempre había sido "la media jornada, de 12 a 12". Estaba claro que era una forma de hablar, un chascarrillo, y que lo que había detrás era una petición de más flexibilidad al Gobierno, para que les permitiera ajustarse a las necesidades de un modelo de negocio en el que hay días en los que hay que echar el resto para contentar al cliente.

Luego llegó el turno de Yolanda Díaz y su encontronazo con su homólogo griego tras las críticas de la ministra de Empleo española a la reforma laboral aprobada en el país heleno; que, entre otras cuestiones, flexibiliza la ampliación de los horarios laborales y la posibilidad de que los trabajadores tengan dos empleo. Adonis Georgiadis no se quedó callado ante el ataque y le recordó a Díaz lo poco que puede presumir España en un debate sobre las estadísticas del mercado laboral.

Y por último, está el caso de NanoJr, un joven que se ha hecho famoso tras publicar un vídeo en TikTok en el que explica que tiene dos empleos para mantener a su familia. Una historia que por ahora tiene final feliz, después de que un empresario haya anunciado que le regalará un coche al chico para ayudarle en su día a día.

En Economía Para Quedarte Sin Amigos no podíamos dejar pasar la oportunidad de enfangarnos en un tema tan polémico. Por eso, Nuria Richart y Domingo Soriano se meten de lleno en un debate no tan sencillo como a veces se plantea en los medios: ¿es bueno o malo currar mucho? Porque la izquierda está en modo anti-trabajo. Pero no sólo la izquierda: en nuestra sociedad, en general, se considera el empleo un mal necesario (en el mejor de los casos). Las vacaciones o la jubilación se plantean como el objetivo de nuestra vida y el tiempo que pasamos en la oficina, como aquello que nos permitirá pagarlos. Hay que hacerlo (desgraciadamente) porque si no, no tendremos dinero para lo bueno.

De hecho, también nosotros hemos defendido posturas que podrían considerarse como anti-trabajo en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando en nuestros programas sobre ahorro e inversión hemos hablado de la posibilidad de llegar a la "independencia financiera", esa situación en la que tenemos un patrimonio que nos permite vivir de las rentas (si ése es el objetivo, es que trabajar no debe ser tan bueno). O cuando hemos alabado las posibilidades que nos da el capitalismo, que con sus avances tecnológicos nos ha permitido lograr el viejo sueño de Keynes: una jornada laboral de 15 horas al día (y sí, ya hemos llegado a ese punto, si metemos en el cálculo el total de semanas de vida adulta entre las horas trabajadas). Como ven, un debate nada sencillo, para el que en este episodio de nuestro podcast económico, intentamos ofrecer los mejores argumentos.

Episodios de EPQSA citados en el programa de hoy:

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo madrileño La La Love You. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"El fin del mundo"

"Himno (para los que están jodidos)"

"Laponia"

"Que nada nos pare (lo más importante)"