Por qué los ricos trabajan tanto (sí, más que tú)

Decía Luis Aguilé que "es una lata, el trabajar". Y sí, la mayoría de los españoles sueña con ese estado en el que pueden dejar a un lado las obligaciones y tirarse a la bartola, a no hacer nada. No hay más que ver los anuncios de loterías o juegos de azar. El reclamo es siempre el mismo: gana mucho dinero y olvida las obligaciones. Ni despacho, ni fábrica, ni nada... sólo una playa, una hamaca y un mojito.

El problema es que luego no es tan fácil. Que se lo digan a los ricos. Y no nos referimos sólo a los millonarios, que también. Sino a aquellos profesionales de altísimo poder adquisitivo que ganan 300.000 - 400.000 - 500.000 euros al año. Que no son muchos, pero algunos sí que hay. Los que no estamos en su situación, pensamos que si ganásemos tanto, en unos años nos retirábamos. O que no necesitamos ese sueldo, que con mucho menos nos conformábamos, sobre todo si es a cambio de una menor dedicación. La realidad es que los ricos dicen trabajar más que los pobres. En las encuestas de los últimos años (al menos en EEUU o Reino Unido), los sueldos más altos están asociados a un nivel de dedicación también más exigente. ¿Quieres estar en el top 10 de ingresos? Bien, pero como decía aquella profesora, "la fama cuesta, Leroy".

Como vemos, es un planteamiento a contracorriente. La imagen que suelen darnos los medios es la del multimillonario vividor y despreocupado, que se pasa el día jugando al golf mientras sus empleados sacan adelante el trabajo. Y sí, seguro que hay alguien que cumple con el topicazo, pero viendo las cifras parece que son los menos.

Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , Nuria Richart y Domingo Soriano se preguntarán si esto es cierto, cuál es la relación entre ocio y trabajo, si merece la pena seguir trabajando aunque hayas ganado mucho dinero o si este fenómemo de la brecha de tiempo en el empleo puede tener también influencia en la desigualdad.

