Hay un principio económico que dice que si el precio es cero la demanda es infinita. Y cuando sin ser cero es muy bajo... pues es mucho más elevada de lo que debería. Eso vale para todo: desde los regalos que a nuestros políticos les gusta hacer con nuestro dinero al dinero, que cuando es más barato parece más sencillo pedir, invertir o prestar. Las tasas de descuento, ese término que tanto gusta a los expertos, son menos exigentes cuando la financiación es semi-gratuita, como ocurrió entre 2012 y 2022. Y cualquier business plan cuadra, porque con unos pequeños beneficios, incluso alejados en el tiempo, parece que justifican la apuesta.

Luego llega el bofetón de realidad. En este caso, en forma de subida de tipos de interés. Y entonces los que prestan empiezan a exigir algo más. Ya no vale cualquier cosa, hay que justificar valoraciones y predicciones. Ahora estamos en ese entorno. Quizás por eso, una de las conversaciones de moda entre los expertos, en los foros, etc... es la del retorno del value. Y también por ese mismo motivo esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos invitado a José Belascoain, miembro del Departamento de Relación con Inversores en Cobas Asset Management: "Lo que está cambiando es que esa fiesta de liquidez, como se están retirando esos estímulos, se está acabando y están tomando importancia las valoraciones y los fundamentales. Se va a ir normalizando y lo lógico es que se premien las valoraciones y los precios a los que estás comprando las compañías: "Lo que está cambiando es que esa fiesta de liquidez, como se están retirando esos estímulos, se está acabando y están tomando importancia las valoraciones y los fundamentales. Se va a ir normalizando todo y lo lógico es que se premien las valoraciones y los precios a los que estás comprando las compañías".

Eso sí, esto no quiere decir que en Cobas AM tiren a todo lo que está aparentemente barato. Por ejemplo, el sector financiero sigue fuera de sus carteras: "Hay un montón de alternativas de inversión. La banca nos parece difícil de entender: las cuentas son complejas. Son compañías permanentemente endeudadas. Lo hemos visto en marzo, cuando han tenido problemas de liquidez. Es verdad que cuando suben los tipos también suben sus márgenes; pero ya hemos visto en marzo que esto tiene otras derivadas. Por ejemplo, en las entidades con unas carteras de bonos muy grandes. Estamos más cómodos en otras inversiones".

¿Cómo ven este retorno de los fundamentales desde Cobas? ¿Ha habido muchos cambios en sus carteras?: "Nosotros, después de unos años muy complicados en nuestra cartera, tenemos poca rotación y ya desde el anuncio de las vacunas en noviembre de 2020 estamos duplicando la valoración de los fondos. Y entendemos que lo razonable es que siga esta tendencia. El PER medio de nuestra cartera es de seis veces. Si nos vamos a unos niveles razonables de 10-12 veces beneficios, sería duplicar el valor de la cartera. Además, creemos que nuestras valoraciones son conservadoras: por ejemplo, en nuestros modelos [sobre los resultados futuros] de las compañías energéticas o de materias primeras el precio del barril de petróleo es inferior al actual".