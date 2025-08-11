Últimos audios
- Tertulia de Federico: El negocio de la inmigración ilegalDaniel Muñoz aborda con Carlos Cuesta, Pablo Planas y Silvia Riveiro la falta de respuestas a un desafío que cada vez es mayor.
- Federico a las 8: Sánchez convierte a España en un país irrelevanteDaniel Muñoz analiza la irrelevancia de España en política internacional desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
- Las propuestas del PP sobre vivienda vistas por los expertosDaniel Muñoz entrevista a María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
- Última hora del incendio en Tres CantosDaniel Muñoz entrevista a Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
- Prensa económica: Madrid lidera la financiación económicaLuis F. Quintero comenta toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Graves incendios en EspañaDaniel Muñoz comenta con Tamara Hernández los incendios en CyL y con el equipo de La Mañana la propuesta del PP en vivienda.
- Federico a las 7: Santos Cerdán, implicado en una trama de sobornosDaniel Muñoz comenta las últimas revelaciones sobre el ex número dos del PSOE que sigue en prisión.
- El día 1 de septiembre llega "La noche de Cuesta"Carlos Cuesta y su equipo analizarán, como sólo ellos saben hacerlo, todo lo ocurrido durante la jornada.
- El análisis de Beatriz García: La "moda" del 'staycation'Esmeralda Ruiz y Beatriz García comentan la dificultad de los españoles para irse de vacaciones y la disparada recaudación del Gobierno.
- Tertulia de Dieter: Los incendios asolan EspañaEsmeralda analiza con Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Luis Fernando Quintero la actualidad y entrevista al alcalde de Leganés.
