Tertulia de Dieter: Los incendios asolan España

Esmeralda analiza con Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Luis Fernando Quintero la actualidad y entrevista al alcalde de Leganés.

La Noche de Dieter

El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital. El fuerte viento en la zona está complicando su extinción al empujarlo con fuerza. EFE/Mariscal | EFE

