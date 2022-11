El head of sales de la gestora value francesa Amiral Gestion para España y Portugal, Pablo Martínez Bernal, ha visitado al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme para sacar una nueva edición espacial, sólo podcast, en el que analizar la relación que tradicionalmente ha existido entre el value investing y el sector tecnológico. Por considerarse, según consenso de mercado, valores "growth", de crecimiento, la tecnología no ha sido un sector del que hayan bebido normalmente las gestoras value, sin embargo, Martínez Bernal nos ofrece una óptica diferente.

"Para nosotros el value no es una tipología de activos, sino un proceso de inversión y en este caso, el sector tecnológico tienes compañías que son punteras". Además, recordaba que "la tecnología no es un sector más, es transversal a todos los sectores".

Sobre una de las compañías más de moda en este sector, Tesla, Martínez Bernal dijo que "nosotros no tenemos una posición sobre Tesla, pero está claro que está intentando pasar de ser una compañía de coches a ser una empresa de software, por ejemplo, con el tema de la conducción autónoma".

Si hablamos de tecnología hay que hablar de las FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), las empresas más representativas del sector y que "están transformando el mundo", decía Martínez Bernal, quien añadía que "rechazar la inversión en tecnología per se nos parece una oportunidad perdida". Ponía el ejemplo de Google, que lleva con un 98% de los ingresos que provienen de la publicidad desde hace muchos años.

Ahora, el ajuste que ha sufrido el sector, merced a la subida de tipos de interés, ha hecho que algunas compañías con buenos fundamentales entren en el radar de gestoras value como Amiral Gestion. "Cuando ya se han purgado los excesos, la volatilidad hacia abajo que hemos visto no creo que la volvamos a corto plazo. Nos gustaría ser un elemento en la financiación del sector de la tecnología en Europa", sentenciaba Pablo.