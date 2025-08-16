Menú

Tertulia La Trinchera. Los incendios pillan a Sánchez de vacaciones

Ignacio Bravo junto con Mario Garcés, Rubén Arranz y Fran Carrillo analizan los incendios y la reacciones de Sánchez y Óscar Puente.

La Trinchera de Llamas

Un equipo de bomberos trata de sofocar las llamas en el municipio de Monterrei (Orense) | EFE

