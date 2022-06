Con sus 31.000 seguidores en Twitter, Hugo Ferrer, portfolio manager en GPM Sociedad de Valores con la estrategia All Seasons Momentum, es uno de los inversores españoles más exitosos de las redes sociales. Sus hilos son buscados, leídos, copiados y estudiados por sus clientes, rivales y periodistas.

Esta semana, visitaba La Gran Apuesta para explicar el que quizás ha sido su comentario más exitoso de los últimos meses (aquí, el enlace al hilo): Por qué la Bolsa va a caer. Sí, un titular llamativo para un pronóstico pesimista. Porque Ferrer cree que estamos al comienzo de una recesión que tendrá un enorme impacto en los mercados:

"A finales del año pasado saltaron las primeras alarmas. Se aplanó la curva de tipos en el mercado de bonos, que suele ser un indicador muy bueno de que llega la recesión. En el mercado, incluso las llamadas FAANG, que son las bluechips del momento, estaban caras. En 2021 se alcanzó la manía por el growth".

El problema es que esa moda quizás era excesiva. Y no porque las empresas que se habían disparado en la década previa fueran buenas o no (la mayoría son excelentes negocios). La pregunta clave es si tenía sentido una valoración tan elevada. Esto es algo que los inversores, tanto particulares como profesionales, no siempre asumen: se puede perder dinero en Bolsa con empresas que lo hagan muy bien en su segmento de negocio. Una acción de una compañía que gana cuota de mercado puede tirarse 5-7 años sin recuperar máximos. En el año 2000 no todas las tecnológicas quebraron pero, prácticamente todas, eran una mala inversión. Porque la clave no es el beneficio, sino el precio que el inversor está pagando por ese beneficio. Ferrer lo explica así: "Cuando las circunstancias macro comienzan a cambiar estos valores comienzan a caer con fuerza. En los 70, también algunas grandes empresas, que eran muy buenas compañías, se desplomaron en Bolsa".

Por eso, Ferrer se declara "pesimista de aquí a diez años". En primer lugar, señala "razones de valoración" que le hacen esperar "un mercado bajista histórico, como los del años 2000, 2008 o el 73-74". En este sentido, apuesta por "un mercado bajista prolongado en el tiempo", con el matiz de que este tipo de movimientos suelen ser menos duraderos, lo que no quiere decir que sean suaves. Porque ya hemos visto en el pasado como muchas veces las caídas son más bruscas y se concentran más en el tiempo que las subidas: "Hay que recordar que los mercados bajistas duran relativamente poco. Como se suele decir: "Se baja en ascensor y se sube por la escalera".

Y la gran pregunta, qué pasará en una situación de tipos al alza y dudas sobre la recuperación económica. Ferrer llama a la cautela: "Los inversores y analistas hemos estado viviendo durante décadas cómo funcionan los ciclos desinflacionarios. Ahora estamos en un ciclo rápido, con inflación fuerte y la FED obligada a hacer algo... y es un escenario diferente a lo visto en los últimos 30 años. Los inversores están siendo muy lentos a la hora de reaccionar porque no lo han vivido antes".