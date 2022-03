En este segundo episodio del Podcast Tu Dinero la Gran Apuesta hemos decidido invitar al experto Manuel Polavieja para adentrarnos en las implicaciones que se esconden tras la decisión de Justin Trudeau en Canadá de congelar las cuentas de los transportistas en huelga.

Una de las reacciones casi inmediatas fue el movimiento de estos hacia criptodivisa, fundamentalmente Bitcoin.

"Lo que está pasando es que una institución, como la propiedad privada, se está poniendo en cuestión", advertía Polavieja, uno de los grandes conocedores en España del Bitcoin. La clave del éxito de Bitcoin en este caso es "que no depende de ningún tercero", aclaraba: "Está diseñado al margen de las leyes, basado en matemáticas y software, pensando en la seguridad desde un primer momento. Pero hoy en día las leyes están raptadas por los estados por lo que una alternativa que no depende de esta ley nos puede proporcionar mayor libertad y seguridad".

Y esa es precisamente la mayor utilidad del Bitcoin, decía Polavieja. "Es posible que el Bitcoin nunca llegue a ser dinero, porque no sea tan estable… pero sí que sea una activo de confianza mínima y se convierta en una forma de conservar una parte de la riqueza. Como medio de pago creo que es complicado que se instituya por la volatilidad. Porque creo que la volatilidad es algo que va intrínseco a su propia naturaleza. Pero sí podría funcionar como una inversión a largo plazo de forma parecida a cómo funciona un índice bursátil".

Manuel Polavieja, explicó la creación el Bitcoin: "Había dos narrativas: la que apostaba porque iba a ser dinero y la narrativa del oro digital. Los que apostaban porque iba a ser dinero fracasaron por completo. Esa discusión está superada: el mercado lo está valorando como oro digital, una reserva de valor de confianza mínima. Como dinero no hay indicios de que el mercado lo estaba valorando. Pero cuando el oro dejó de ser utilizado como dinero, en los 70, su valor se disparó, aunque no se usen como medio de intercambio. Ahí es dónde están situados el oro y el Bitcoin en este momento".

En cuanto al Bitcoin como producto en el que invertir, Polavieja fue tajante: "Si no has estudiado el Bitcoin en profundidad yo no tocaría el Bitcoin ni con un palo largo".