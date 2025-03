¿Cuándo llegará la corrección? Si es que llega... porque llevamos años diciendo que el S&P 500 está muy caro, pero no termina de caer. Los que se indexaran a la principal referencia de la bolsa norteamericana en 2012-13 se han forrado.

Y sí, es cierto que muchos indicadores están en máximos históricos. En términos de PER, esa ratio tan utilizada y que se toma como señal de si los precios de la renta variable son altos o bajos, no hay muchas dudas: excepto en la burbuja de las .com a finales de los 90, el S&P 500 está en su nivel más alto de los últimos cincuenta años (quitando unas pocas semanas tras el Covid, en el que los indicadores se volvieron un poco locos porque no había referencias reales sobre beneficios o precios de las acciones). Lo cierto es que pocas veces la Bolsa ha estado tan concentrada, tan cara y durante tanto tiempo. Parece una receta segura para el desastre. Pero ahí siguen los mercados, desmintiendo otra vez a los agoreros.

Para hablar de todo esto, esta semana nos acompaña, en Tu Dinero Nunca Duerme, Rocío Recio, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM. "Al inversor, antes, todo le valía. Pero ahora vemos un sobrecalentamiento de algunos valores y ya no todo vale. En Cobas sabíamos que la impresión de los bancos centrales iba a generar inflación y nos preparamos para ello".

En esta coyuntura, Recio cree que la gestión activa puede ser una oportunidad muy interesante: "Ahora más que nunca es importante seleccionar valores. Ese castañazo del S&P 500 va a venir, aunque no sabemos cuándo va a ser. Y esa caída hará que muchos capitales vayan a otros estilos de inversión: unos irán al value y otros a la renta fija, pero eso va a venir y lo veremos".

¿Y qué le decimos a los miedosos, a los que piensan que, precisamente por los buenos datos de los últimos años, éste es el peor momento para estar en Bolsa?: "Nosotros le decimos al inversor que si no va a necesitar ese dinero en el corto plazo, invierta el dinero en renta variable, en ningún sitio va a estar mejor".

En este contexto, la bolsa española, que casi siempre ha estado en el vagón de cola de los mercados de renta variable occidentales, no sólo mantiene el ritmo, sino que ronda los puestos de cabeza en varias estadísticas. Así lo ven desde Cobas AM: "El Ibex 35 lo está haciendo bien impulsado por las compañías bancarios. Ha sido el patito feo de las bolas europeas, por ejemplo, fue el que más tardó en recuperar niveles pre-Covid. Pero siempre ha habido valores en los que merece la pena invertir. Nuestro fondo ibérico nos está dando un 11-12% en lo que va de año".