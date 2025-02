Cómo se gestiona el riesgo. No es fácil. De hecho, algunos dirían que ni siquiera es posible. Porque el futuro es imposible de predecir. Antes de que ocurriese, no sabíamos que la crisis financiera de 2007-08 iba a pasar; ni tampoco anticipábamos que podía haber una Guerra en Ucrania ni, sobre todo, las consecuencias económicas que podía tener ese conflicto; ni antes de que Enron quebrase había muchos que apostaban por ese resultado.

Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos de eventos muy importantes y con un enorme impacto que no fuimos capaces de anticipar. Pero aunque no lo supimos hacer en el pasado, pensamos que estamos preparados para el futuro. El ser humano es paradójico, también el inversor. Por eso, esta semana hablaremos de cómo enfocar esa gestión del riesgo con Beltrán Parages, director de Relación con Inversores de AzValor, una de las gestoras españolas que mejor ha navegado en la última década por las procelosas aguas de la incertidumbre con la que se vive en los mercados.

Su discurso comienza con la satisfacción del trabajo bien hecho. Y valorando la propia supervivencia como algo que se da por sentado pero no es tan sencillo: "La mitad de los fondos que se ofrecen al público en Europa no llegan a los diez años. En AzValor estamos ya en ese décimo año y en un estado de forma bastante bueno. Y sólo el 16% de los fondos en España llega a los quince años. Sobrevivir, y más en ese proceso de pasivización de la inversión, tiene mucho mérito. El balance es muy satisfactorio: hemos multiplicado el fondo por 2,5, lo que implica un 10% anual. La rentabilidad media acumulada de los inversores que entraron entre 2016 y 2019 es el 11-12%".

Son grandes cifras y Parages explica que la razón reside en mantenerse fieles a su proceso: "No hay que caer en la complacencia de pensar que uno sabe más de lo que sabe. La prudencia es clave. Es más importante no cometer errores. En estos diez años, tenemos una cola de errores y otra de aciertos, que afortunadamente es mayor. Luego tenemos algunas compañías en las que hemos multiplicado, pero en casi todas ellas antes de lograr la rentabilidad hemos sufrido mucho". De esta manera, Parages está convencido que las empresas que les han dado ese 11-12% son aquellas en las que han comprado las cosas iban mal o había una narrativa contraria: "Hemos sabido comprar bien y al mismo tiempo hemos vendido cuando se han acercado a nuestro precio objetivo. Tenemos cincuenta compañías y creemos que el riesgo del equipo está diversificado tanto en la compra de cada una de ellas como en la relación entre las mismas. El éxito se debe mucho más a la recurrencia que a las colas de la distribución; aunque, por supuesto, mejor si hay más casos en la parte de los aciertos".

Por supuesto, también hay hueco en la conversación para la situación actual de unos mercados que, sobre todo en la bolsa americana, siguen en máximos históricos: "El ratio riesgo/retorno es fundamental. No estamos dispuestos a cualquier retorno a cualquier riesgo. La gente está fascinada con el S&P 500, pero creo que están asumiendo muchísimo riesgo. Los beneficios medios del S&P 500 están en 210-220 y el índice cotiza a 6.000. Lo que quiere decir que el índice está a 30 veces beneficios. Lo que implica ese índice es que los beneficios de las compañías del S&P 500 deberían irse a 300 o 400. Crecer al 15%, como ha hecho el S&P 500 sin que lo hayan hecho los beneficios empresariales, lo que quiere decir es que se ha encarecido el activo. A mí me gusta la gestión pasiva. Pero hoy en día, los principales 7 componentes del índice son el 33% del S&P 500. Y esos 7 magníficos cotizan a 45 veces beneficios. Las burbujas no son una valoración, sino una actitud".