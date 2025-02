¿Qué ha pasado esta semana en los mercados? Pues ha habido bastante nerviosismo. Sobre todo, en la Bolsa americana, que iniciaba el lunes y martes con muchísimo movimiento tras las noticias acerca de DeepSeek, esa nueva (y más barata) IA china que parece dirigida contra los grandes gigantes norteamericanos que hasta ahora dominaban el mercado.

Y al mismo tiempo que llegaban los nervios a los consejos de administración de las grandes empresas, apareció la tensión entre los pequeños accionistas. ¿Qué va a pasar en la renta variable americana? ¿Es el fin de esa burbuja de la IA de la que tanto se ha hablado en los últimos trimestres? ¿Es cierto que el S&P estaba tan sobrevalorado como decían algunos analistas? ¿Era inevitable la corrección? ¿Seguirá la caída durante mucho tiempo?

Todos ellos son grandes temas para el debate. Y probablemente no tienen una respuesta inequívoca. Para nos acompañan Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizensayudarnos a encontrar las mejores pistas, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos acompañan Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizens.

¿Cómo se presenta el mercado en 2025? Así lo ven desde Finizens, que no sólo se acercaron para contarnos su visión, sino la de Vanguard, una de las principales gestoras del mundo y pionera en el mundo de la gestión pasiva: "Nadie tiene una bola de cristal, pero Vanguard cree que 2025 puede ser una continuación de 2024. Es un mensaje muy positivo. Esto penalizaría los inversores que mantengan su dinero aparcado en depósitos o cuenta corriente".

En un contexto de bajadas de tipos [algo que suele ser bueno para la renta fija] y mucha tensión en los mercados de renta variable, podría haber muchos inversores que estuvieran pensando en cambiar su estrategia hacia posiciones más conservadoras: "Ese comportamiento [tocar la cartera cosas basado en intuiciones] suele ser un error. La recomendación que siempre mandamos a los inversores es: ‘Si has perfilado tu riesgo y estás en un modelo, el secreto está en la coherencia y la consistencia’. Si a mí me preguntasen, ‘¿vuestros productos van a ser los que más rentabilidad van a dar este año? Diría que no en cada año. Pero si la pregunta es si a los cinco años vais a los que más rentabilidad vais a dar, diría que es posible; a los 10 y a los 15, es muy probable; y a los 20, casi seguro que lo seremos. La consistencia de nuestro modelo [gestión pasiva ultradiversificada] hace que cada año suba la posibilidad de que seamos los primeros en la lista. Ésta es la magia de nuestra estrategia de inversión, aunque en el corto plazo jamás seremos ni los mejores ni los peores... en el medio plazo sí es muy probable que lo consigamos".

Una de las razones de esta convicción en las bondades de la gestión pasiva está asociado a los costes, algo en lo que también está de acuerdo Finizens: "Las comisiones son un factor clave de la rentabilidad. Según un estudio que hicimos, el 50% de nuestro exceso de rentabilidad respecto del fondo medio español (que es un 3% anual) surge de nuestra política de comisiones".

"Los mercados tienen tendencia a exagerarlo todo. Pero no debemos olvidar que la parte de la IA o la tecnología no lo es todo. Aunque no vamos más allá de lo que hemos dicho siempre, que es que la diversificación es la mejor receta", recuerdan.