Estrenos en plataformas: Bombardeos a civiles, stripers navideños y un desgraciado millonario

Esta semana hay numerosos estrenos en plataformas, prácticamente todas estrenan películas (Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV+). Sergio Pérez y Alma Espinosa nos guían para no perder tiempo entre los menús de las plataformas. Desde cine épico de la Segunda Guerra Mundial dirigido por un director oscarizado, a cine navideño picantón o comedia negra sobre cómo que te toque la lotería no tiene por qué ser la mejor de las noticias.

Bombardeos a civiles en la Segunda Guerra Mundial

Steve McQueen (12 años de esclavitud, Shame...) estrena Blitz en Apple TV+ que nos sitúa en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. George (Elliott Heffernan), un niño de nueve años, es evacuado al campo por su madre, Rita (Saoirse Ronan), para escapar de los bombardeos que los nazis están llevando a cabo en la capital británica. George, en su deseo por volver a casa con su madre y su abuelo Gerald (Paul Weller) en el este de Londres, se embarca en un viaje épico lleno de peligros.

Cine para llorar y reír

Disney+ apuesta esta semana por una película emocional como El silencio de las palabras. Melody pese a su parálisis cerebral es más inteligente que la mayoría de los adultos, que sólo sienten compasión por ella. Sus compañeros de clase la rechazan por tener problemas mentales, pero Melody se niega a ser definida por su enfermedad.

Mezcla de Magic Mike y Full Monty en Navidad

En un pequeño pueblo, donde las tradiciones navideñas son el alma de la comunidad, la hija de los dueños de un modesto local de eventos se enfrenta a la amenaza de que el negocio familiar cierre. Desesperada por salvar el negocio, esta bailarina de Broadway decide montar un espectáculo navideño único con elenco masculino al más puro estilo Full Monty. Este es el argumento de Los festivos caballeros que este fin de semana estrena Netflix, que ya la semana pasada estrenaba una película navideña subida de tono.

Lo que comienza como una medida desesperada para salvar el local se transforma en una oportunidad para reunir a la comunidad, fortalecer viejas relaciones y, quizás, recuperar el espíritu de la Navidad de una manera completamente inesperada.

El nuevo millonario desafortunado

Ahora que se acerca diciembre y todos jugaremos el Gordo de la Navidad, ¿saben cuál es la posibilidad de que le toque la Lotería? Una entre 19 millones, realmente es más probable que te caiga encima un meteorito. Pero a alguien le tiene que tocar. En La suerte del ganador de Movistar Plus+ nuestros afortunados ganadores el sueño de ser millonarios se va a convertir rápidamente en una pesadilla ya que sus vidas se harán añicos. Comedia negra francesa.

Suspense entre atracos

Cine de suspense francés en Prime Video con Tigres y hienas. Cuando Malik regresa de España descubre que su padrastro ha sido detenido. La abogada le ofrece un trato arriesgado: realizar un peligroso atraco a cambio de la libertad de su padrastro. Malik se ve atrapado entre su amor por su familia y los oscuros secretos del pasado que amenazan con salir a la luz.

Desapariciones de niños

Terror francés en Filmin con Las desapariciones. Alexandre Bustillo y Julien Maury vuelven con este thriller donde dos policías deben unir fuerzas para resolver unos misteriosos asesinatos que están asolando un pequeño pueblo de montaña. Descubrirán un siniestro complot que involucra la desaparición de niños locales.

Animación en plataformas

La animación en plataformas esta semana corre a cargo de Netflix con Hechizados. Elian es una joven que al cumplir los dieciocho años deberá aprender a utilizar sus poderes mágicos para defender a su familia y a su Reino, amenazado con ser dividido por las fuerzas de la luz y la oscuridad.

Peleas por una herencia

Malcolm Washington dirige La lección de piano, película de Netflix con Samuel L. Jackson en el reparto. La herencia de un piano desata un enfrentamiento familiar y la batalla entre dos hermanos (John David Washington y Danielle Deadwyler): uno espera venderlo y el otro se niega a renunciar a él.

Bebés probetas

Joy cuenta en Netflix la historia de tres pioneros: una joven enfermera, un científico visionario y un cirujano innovador. Todos ellos luchan contra la resistencia de la Iglesia, el Estado, los medios de comunicación y el estamento médico para obtener al primer "bebé probeta" del mundo: Louise Joy Brown.

Bebés probetas, pero cambiados

La semana va de bebés probetas en Netflix ya que también estrena Cambio de bebés 2 (si no han visto la primera, tranquilos, también está en la plataforma). Esta película danesa vuelve a las dos parejas afectadas en la primera parte por un cambio de bebés. ¿El problema? Que finalmente la clínica no se había equivocado y por tanto cuando están cambiados es ahora.

Política para reír

Movistar Plus+ estrena La segunda vuelta, deslenguada y mordaz comedia política francesa en la que las situaciones disparatadas, la intriga y los giros de guion parecen ser parte del programa electoral.

Tras haber sido relegada a cubrir las noticias de fútbol, la impertinente y políticamente incorrecta Pove vuelve a la primera línea de noticias cuando es solicitada para cubrir la campaña presidencial del país. El favorito es Pierre-Henry Mercier, un Nostradamus de los desastres financieros, cincuentón y millonario recién llegado a la política y que nadie se cuestiona su imagen, excepto Pove.