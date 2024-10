Estrenos en cines

La sustancia

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) es una actriz cuyos mejores años ya han pasado. Tras ser finalmente despedida por el sexista jefe del estudio, Harvey (Dennis Quaid), lo que significa que ya no tiene ingresos regulares ni puede conseguir otros papeles debido a su edad, cae en una peligrosa espiral descendente de desesperación. Hasta ese fatídico accidente de coche que la lleva a una misteriosa empresa que le ofrece una sospechosa sustancia que supuestamente hace que te transformes temporalmente en una versión mejor de ti misma. ¿Cederá Elisabeth a la tentación? Las reglas son sencillas y no negociables. Si acepta la inyección con la cura milagrosa, deberá pasar exactamente una semana en su cuerpo "mejorado", seguida de una semana en su cuerpo real, y así sucesivamente. Si se rompe este ritmo, las consecuencias son nefastas.

La infiltrada

Arantxa Echevarria está basada en la vida real de Aranzazu Berradre Marín (Carolina Yuste), el pseudónimo que utilizó una policía nacional para infiltrarse durante varios años dentro de la banda terrorista de ETA. Cuando la joven tenía tan solo veinte años consiguió entrar dentro de la banda presentándose como militante del Movimiento de Objeción de Conciencia de Logroño. Durante los años que estuvo dentro de la banda terrorista tuvo que cortar sus lazos familiares para continuar con su fachada, al tiempo que llego a convertirse en la única mujer que vivió en un piso junto a los dirigentes de ETA. Durante su infiltración fue capaza de la desarticulación del comando Donosti en un momento histórico y de crucial importancia. En el reparto también encontramos a Luis Tosar.

The Apprentice. La historia de Trump

Nueva York, años setenta. Decidido a salir de la sombra de su poderoso padre y hacerse un nombre en el sector inmobiliario de Manhattan, el aspirante a magnate Donald J. Trump se encuentra en los primeros días de su carrera cuando conoce al hombre que se convertirá en una de las figuras más importantes de su vida: el político Roy Cohn. Éste, un influyente abogado cambiaría la vida de Trump.

Los Radley

Terror y comedia en la que una familia común y corriente, salvo por un pequeño detalle: son vampiros. Han elegido llevar una vida abstemia, viviendo en armonía con sus vecinos sin levantar sospechas. No obstante, cuando sus hijos adolescentes no pueden resistir la sed de sangre humana, el secreto familiar sale a la luz. La llegada inesperada de un pariente que no reprime sus instintos vampíricos complicará aún más las cosas, poniendo el mundo de los Radley de cabeza.

Robot salvaje

Película de animación que adapta la novela gráfica The Wild Robot, el premiado bestseller de ciencia ficción escrito e ilustrado por Peter Brown. Un robot llamado ROZZUM unidad 7134, Roz para abreviar, naufraga en una isla deshabitada. Durante una aventura épica, este robot deberá aprender a adaptarse al duro entorno, descubriéndose también a sí mismo, y estableciendo gradualmente relaciones con otros animales de la isla, convirtiéndose poco a poco en uno más de los seres que habitan ese entorno que conectará la tecnología y la naturaleza.

My Hero Academia: You're Next

Anime japonés. En un mundo donde héroes y villanos se enfrentan constantemente por la paz y el caos, Deku, un alumno de la U.A. High School con el sueño de convertirse en el mejor héroe, se enfrenta a un villano que imita al héroe que siempre ha admirado. ¿Podrán Deku y sus compañeros de la clase 1-A de la U.A. proteger el mundo derrotando a Dark Might, el hombre que quiere ser el nuevo Símbolo de la Paz?

Strange Darling

Una noche de fiesta, una joven conoce a un hombre atractivo y carismático, sin saber que es un asesino en serie. Lo que comienza como una aventura de una sola noche pronto se transforma en una pesadilla cuando ella descubre la verdadera identidad de su acompañante.

Asustada, intenta escapar, pero el asesino, obsesionado con su nueva presa, no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. A partir de ese momento, la joven se ve envuelta en una peligrosa persecución, donde cada paso que da la acerca más al peligro.