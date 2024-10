Enrique Ponce es historia del toreo y su adiós a los ruedos españoles ha concluido con una emotiva despedida en la plaza de toros de su tierra, Valencia, donde hubo un gran ambiente en la corrida celebrada el Día de la Comunidad Valenciana que no se pudo ver en televisión.

En Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio, Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado esta despedida de los ruedos españoles de Enrique Ponce. Jiménez Losantos ha recordado que en el programa de ayer Amorós "predijo lo que matemáticamente ha sucedido con mucha ayuda del ambiente". El cronista ha relatado que se celebró en Valencia "una corrida muy especial" y que por ese motivo "el comentario ha de ser muy especial y tampoco hay que ponerse severos". Hubo en el coso de la capital levantina "una catarata de sentimientos, lo que pasa es que los sentimientos conviene que no te arrollen demasiado". Aunque "un poquito nos dejamos arrollar", ha añadido.

Amorós ha lamentado que "lástima que una cosa tan especial no se haya visto fuera de Valencia" por no estar la televisión autonómica. "Es que no tiene sentido. Es absurdo", ha añadido. Federico ha criticado que "con tanta televisión autonómica y además de en zona del PP" no se haya televisado. "El día anterior el presidente de la Comunidad Valenciana había recibido a Enrique Ponce, pero al día siguiente la televisión valenciana no puede poner una corrida de Ponce porque no está en su libro de estilo", ha señalado el cronista. Jiménez Losantos ha dicho: "Yo cerraba A Punt que es el libro de estilo de todo político decente. ¿Si no funciona para cosas públicas la televisión pública, para qué va a funcionar?". "Esto es un acontecimiento que desbordaba la afición taurina", ha rematado Amorós.

"Demasiada poca exigencia"

El cronista ha criticado la duración de la corrida de despedida de Enrique Ponce. Ha dicho que "un espectáculo, una corrida de toros, debe durar dos horas, pero es que ayer duró tres horas y media y eso es demasiado". "¡Qué le vamos a hacer mis paisanos es que son también muy afectivos y todo eso!", ha exclamado Andrés Amorós.

Ha contado que en la tarde de ayer "el público estuvo cariñosísimo con Ponce, como es lo lógico", pero ha añadido que "hubo demasiada poca exigencia y eso no es bueno, porque si no hay exigencia, pues el elogio no vale". Se lidiaron "toros de Garcigrande y de Juan Pedro Domecq. Los toros de Garcigrande no tenían ni fuerza ni casta y se dejaban un poquito, pero aquello no tenía emoción ninguna. Y los toros de Juan Pedro encima salieron mansos y parados absolutamente". De los actuantes ha apuntado que "Nek Romero estuvo valiente punto y no digamos más" y que "Talavante iba a su aire". "A mí es que me sorprendió que ni siquiera se le ocurrió brindarle un toro a Ponce", ha añadido Amorós."En Belén, con los pastores", ha dicho Federico.

"Ponce estuvo bien en su línea estética. El segundo toro suyo fue tan malo que es que no podía irse así y pidió el sobrero. Yo no sé si está permitido que salga un sobrero en una corrida de tres toreros, pero tengo graves dudas", ha dicho Andrés Amorós. Jiménez Losantos ha recordado que "en las de seis toros eso lo hemos visto, uno y hasta dos" sobreros. "¿Quién le iba a negar ayer eso a Ponce?", ha indicado Amorós que ha explicado que "el sobrero salió bondadoso y le hizo de todo".

Este es el "final feliz" que "se merece" Enrique Ponce "y no hay más crítica que hacer. La crítica hay que hacerla a los toros que aburren por falta de casta y a un público festero que aplaude todo", ha apuntado Amorós que se ha preguntado: "¿No veremos nunca más torear a Ponce? Seguro que sí. Si está en plena forma y delgado y bien y es lo que le gusta y lo que sabe hacer, pues seguro que que lo hace y ya está".

12-O, final de temporada en Madrid

Andrés Amorós ha comentado algunas de las noticias taurinas que se han dado estos días. Ha contado que "ya le han dado el alta médica a Roca Rey". Esto "indica que ha sido una cornada grave, pero felizmente no ha afectado a ningún órgano". También ha dado la "noticia esperada" de que "Morante por fin no torea en el festival de Sevilla y lo sustituye El Cid". Ha añadido la "noticia mala" de que "Borja Jiménez ha tenido que cortar la temporada porque tenía un dedo roto y le ha ido a peor por torear. Lo malo es que ha tenido que suspender el festival del Club Taurino de Bilbao en el que iba a matar seis toros y lo harán en la primavera".

La temporada taurina en España está a punto de terminar aunque, como ha recordado Andrés Amorós "todavía queda Zaragoza y en Las Ventas, el sábado la Corrida de la Hispanidad, el cierre de temporada en Madrid". Se lidian "toros de Victorino Martín con Miguel Ángel Perera y Emilio De Justo". "Un buen mano a mano. A priori perfecto", ha dicho Jiménez Losantos. Son "toros en principio con casta y es otra Fiesta totalmente distinta", ha rematado el cronista.

