Este miércoles 9 de octubre de 2024 coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana el veterano matador de toros Enrique Ponce dirá adiós a los ruedos españoles tras una de las trayectorias en la cumbre más largas de la historia del toreo. Ponce, culmina así una temporada de despedida en la que ha dicho adiós a numerosas plazas en Europa antes de comenzar una última temporada de despedida en América, toreando en las principales ferias al otro lado del Atlántico.

En Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Jiménez Losantos y Andrés Amorós han hecho la previa de la despedida del torero valenciano. Federico ha dicho que Enrique Ponce es "uno de los grandes toreros de las últimas décadas". En este sentido, el cronista ha añadido que "hoy es una fecha histórica" y que Ponce "ha sido todo en Valencia eligió muy bien despedirse el día de la Comunidad Valenciana".

Sin embargo, Amorós ha destacado "dos pequeños lunares" que emborronan la efeméride: la temporada americana y que la cita no se podrá televisar. El cronista ha dicho sobre lo primero que "quedaba más bonito cuando era la despedida definitiva, la última de verdad", el problema es que "le han llamado de América y va a hacer temporada". Ha explicado que "en América lo adoran, es lógico, ganará un dinero y se despedirá. Hombre, lo que yo digo es ¿por qué no ha hecho esto antes y dejar para el final final Valencia?". "O se despide en las Fallas el año que viene que también hubiera podido ser otra posibilidad", ha añadido Federico a lo que Amorós ha respondido que eso "era más raro" y que lo normal hubiera sido "ir a América en marzo y abril" y dejar el final en España.

Despedida sin TV

Amorós también ha contado que la corrida de despedida de Enrique Ponce no se va a televisar y "es una pena". El cronista lo lamenta porque "estaba anunciado que lo iba a dar OneToro". Como el canal temático ha decidido dejar de emitir festejos en el final de la temporada taurina tras perder 12 millones de euros al final no se dará. Sin embargo, había otra opción para que se televisara y es que lo hiciera el canal autonómico A Punt, pero al seguir controlado por la izquierda valenciana no será posible.

Sobre esta cuestión han debatido Federico y Amorós. Ha dicho el cronista que como es televisar una corrida de toros "va contra el libro de estilo" del canal autonómico controlado por la izquierda. Jiménez Losantos se ha preguntado: "¿Desde cuando A Punt tiene libro de estilo? El libro de estilo es dar servicio público y si algo quiere ver el aficionado a los toros de Valencia es a Enrique Ponce". "Es que es un acontecimiento para toda España y muchísima gente lo vería", ha añadido Amorós.

La temporada de despedida de Ponce

También han comentado cómo se ha desarrollado la temporada europea del adiós del diestro de Chiva. Andrés Amorós ha recordado que Enrique Ponce "se retiró de esa manera improvisada y rara" y el siempre dijo que tenía que "volver porque no puede acabar así". "Sé que volverá a torear alguna, porque está en plena forma", ha vaticinado.

Sobre la campaña ha dicho que "ha estado muy bien dentro de una atmósfera sentimental muy grande" y que "ha ido a sitios importantes, pero eligiendo mucho el cartel, los compañeros y los toros". "Ha triunfado con toros de Juan Pedro Domecq y ha abierto la Puerta Grande de Madrid y de Zaragoza con mucho cariño". Sobre su estilo ha apuntado que Ponce torea "en una línea que es la última suya, que está muy bien, buscando mucho la estética". "A mí personalmente me gusta más una línea anterior donde era más dominador", ha añadido Amorós. Ha destacado "una cosa curiosa" sobre los últimos festejos de Ponce y es que "en esta vuelta, en estas últimas corridas, está matando mejor que antes". "Ahora está en plenitud", ha dicho Federico.

Amorós espera que "esta tarde sea algo apoteósico, fallero y tremendo" y ha recordado algunos hitos de Enrique Ponce en la principal plaza de toros de su tierra. Ha contado que "tomó la alternativa en Fallas en 1990, ese día yo estaba allí y me acuerdo muy bien y estuvo bien. Poco después, en la Feria de Julio estuvo mejor. Se cayeron del cartel los otros dos y entonces se iba a suspender la corrida y él dijo: pues yo mato los seis. Y los mató. Después del segundo toro llevaba ya creo que tres orejas y cae el diluvio. Era la ocasión para suspender la corrida. Sin embargo, esperó y siguió y ahí ya dijeron: Oye, que este viene en serio de verdad".

"Como matador en Valencia ha matado más de 100 corridas y ha cortado más de 115 orejas consiguiendo 39 puertas grandes", ha relatado Amorós. El cronista ha añadido que "en un primer momento él compitió con muchos toreros no valencianos como César Rincón, pero también con algunos valencianos como El Soro y con Vicente Barrera, pero eran muy distintos. El Soro, más la huerta, el pueblo y Vicente Barrera era el PSOE intelectual, aunque suene raro". Jiménez Losantos ha apuntado que los seguidores de Barrera eran los de "la Revista Quites" y que el matador luego se metió "en el PP y Vox". Es un caballero, además", ha apuntado. Sobre la trayectoria de Enrique Ponce, Federico ha dicho que "no es comparable con nadie, si acaso El Juli. Pero lo de Enrique es rectilíneo, sin accidentes, que es un milagro que le hayan respetado bastante", los toros.

Sobre el cartel de la despedida Amorós ha dicho que hay dos ganaderías, Juan Pedro Domecq y Garcigrande" y ha reconocido que a él le gusta más "que se de una ganadería". Ha recordado que la de Juan Pedro "le ha dado grandes triunfos" y de la que "ha indultado" muchos toros. Está anunciado "con Talavante, que ha triunfado en Valencia y que no compite con él". Además, "se les ocurrió esa historia decir: oye, un valenciano se despide y un valenciano llega". En este sentido está en el cartel "un joven novillero, Nek Romero, que toma la alternativa y se da el mito de que yo te transmito la antorcha y tú continúas". Sin embargo, ambos toreros "no se parecen nada".

