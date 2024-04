Hay pocos fondos en España como el fondo de managers de Azvalor. "No es", como nos explica esta semana su responsable, Javier Sáenz de Cenzano, un fondo de fondos. De hecho, los partícipes pueden contratarlo directamente como cualquier fondo convencional a su alcance. Su peculiaridad consiste en que el equipo de la gestora española ha hecho una labor previa de análisis de los mejores inversores value de todo el mundo. Y ponen a disposición del cliente una cartera compuesta por aquellos que más les gustan: "Se trata de un fondo de renta variable que delega la gestión en una serie de managers externos a Azvalor. No es un fondo de fondos, sino que invertimos en las compañías que estos managers nos recomiendan. Complementan las ideas a las que nosotros no podríamos llegar.

La rentabilidad en estos cinco años es del 60%, que es un 9% anualizado: y aunque no está mal, está por debajo del doble dígito, que es a lo que aspiramos". En Tu Dinero Nunca Duerme nos encantan estas propuestas un poco diferentes, que suman respecto a lo que ya hay en el mercado. Por eso, esta semana hemos invitado a Sáenz de Cenzano para que nos explique la situación actual de su criatura: "El fondo está muy sesgado, actualmente, a compañías de pequeño tamaño. No es por norma, sino porque es ahí donde nuestros managers están encontrando valor".

Sin embargo, la principal novedad es la incorporación de un gestor asiático, que suma compañías de ese mercado a la cartera de Azvalor: "Llevábamos muchos años buscando gestores en Asia, sobre todo en China. Hay muchas razones: segundo país más grande del mundo, con muchas compañías, relativamente ineficiente en el mercado de capitales, complementa muy bien lo que ya tenemos en Azvalor... Además, si eres extranjero es muy complicado invertir de forma sólida y coherente. Tenemos un gestor (Xiaonfang Ding) que lleva 30 años y conoce todo lo que rodea, desde el riesgo regulatorio a la situación interna de las compañías".

¿Qué es eso de que es ineficiente? ¿Es algo bueno?: "Las valoraciones pueden no reflejar la realidad de las compañías. Y en China hay mucho gestor que invierte a corto plazo, en lo que está más de moda, sin un análisis más robusto de la cartera: eso provoca que los que sí lo hacen tengan una oportunidad. Sabemos que ningún gestor está a salvo de errores. Es imposible reducir el riesgo a cero. Pero este gestor nos gusta porque presta mucha atención a las valoraciones, algo muy importante, aunque en China es complicado encontrar gestores que presten atención a las valoraciones. Queremos tener exposición a China para los próximos 10-15 años. Hemos invertido con este fondo alrededor de un 10% de la cartera. Diría que el inversor medio lo tiene muy complicado para invertir en China: hay que moverse con mucha cautela en este mercado".