Hacía tiempo que una noticia bursátil no generaba tanto ruido en España. Este martes, los inversores se despertaban con una advertencia: Gotham LLC, la misma firma que hace unos años terminó con Gowex, publicaba uno de sus informes bomba, investigaciones en las que el fondo de inversión denuncia lo que en su opinión es una situación inusual de alguna compañía. Esta vez le tocaba el turno a Grifols, la farmacéutica catalana, de la que los expertos de Gotham aseguraban que no tenía valor, que estaba quebrada y que su valoración actual se debía a algunas operaciones contables más que cuestionables.

Todo esto se fue gestando a lo largo del lunes noche, tras las pistas que fue dejando Gotham en sus redes sociales. Y nada más arrancar la sesión del martes, los títulos de la compañía se desplomaban, con momentos de aquella mañana en los que su cotización reflejaba un pérdidas superiores al 25-30%. Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, tratamos el caso Grifols; no lo hacemos solos, tenemos como invitado a Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value, un inversor que no sólo no tenía Grifols en su cartera sino que hace ya algunos meses advirtió sobre los peligros de la situación de la farmacéutica, especialmente relacionados con su elevado endeudamiento: "Los gestores somos como los toreros, a veces te pillan. Al fondo que ha sacado este informe lo he sufrido varias veces y he tenido episodios bajistas, y no tenían razón. Estos fondos a veces sólo buscan generar ruido y un movimiento bajista".

Eso sí, que las motivaciones de Gotham sean cuestionables no quiere decir que sus acusaciones no tengan ningún sentido. Así lo ve Val-Carreres: "Yo le tengo pánico a la deuda y Grifols tiene un apalancamiento muy agresivo. Por eso, en mayo yo decía [en un encuentro en Expansión] que no me gustaba ese apalancamiento. Con un producto que le estás vendiendo al Gobierno: me parecía que para un negocio regulado, ese retorno era muy alto. Su punto fuerte es que su producto es muy crítico (la sangre para transfusiones)".

¿Y qué pasará a partir de ahora? Nadie lo sabe y las últimas jornadas bursátiles han sido lo suficientemente movidas como para que sea mejor evitar los pronósticos. Val-Carreres confía, por la reputación de las empresas españolas, que la cosa no sea tan grave: "Espero que sea un caso más de oportunista bajista, por la compañía y por el bien del país. Pero invertir es como jugar a las cartas: aquí nuestras cartas son las cuentas anuales y nadie está libre de que estén marcadas. Si tienes mucha deuda, claro que el negocio puede valer cero. Es un caso que podría pasar. Estos fondos, como buen cazador, saben qué compañías eligen. Los grandes errores de mi vida como inversor siempre tienen que ver con la deuda o con equipos directivos que no están alineados con los intereses de los accionistas".

Los inolvidables de la inversión

