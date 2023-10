La resaca de la Feria de San Miguel ha dejado un ciclo muy exitoso en la Maestranza de Sevilla y después de haber comentado el adiós de El Juli en el programa anterior, en Al Alimón de hoy Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han analizado al detalle lo que sucedió el pasado fin de semana en la capital andaluza. Para el cronista se trata de "un éxito histórico" de público porque ha habido "tres tardes" en las que se ha colgado el cartel de "No Hay Billetes" y eso en la feria que cierra la temporada taurina sevillana "no ha pasado en toda la historia".

Parte de ese éxito ha sido "la retirada El Juli" y "también lo emocionante que era ver a Morante" en Sevilla en la campaña en la que cortó dos orejas y un rabo en la Feria de Abril. Sin embargo, el cigarrero sólo pudo actuar la primera de sus dos tardes debido a la lesión en la muñeca que lleva arrastrando desde junio de este año y que le ha llevado a cortar definitivamente la temporada con muchas especulaciones sobre su verdadero estado. Para desmentirlo, Amorós ha comentado que "la gente dice que tiene sus peculiaridades de carácter, que está deprimido y que se ha ido. No, nada en absoluto". Ha aportado el "testimonio del cirujano de Valencia, Daniel López Quiles, que ha visto la radiografía".

El cronista ha contado que Morante de La Puebla "tiene el síndrome de Terry Thomas" que "quiere decir que en la muñeca tiene dos huesecitos que se han separado por el golpe que sufrió, el escafoides y el semililunar, y en medio hay un ligamento gravemente dañado". "Es como las lesiones graves de futbolistas", ha explicado Amorós que para curarse necesita una "operación y una recuperación de cinco meses". "¿Qué pasaba con Morante? Que él estaba intentando dejar la operación y la recuperación para cuando acabara la temporada y no ha podido", ha apuntado. Sobre esta lesión ha añadido que "ponen la mano encima de la mesa y les duele tanto que no pueden" y por eso "no pueden tener el peso de la muleta". "Morante en estas últimas corridas que había reservado para las grandes plazas (Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza) iba a cobrar muchísimo. ¿Va a renunciar a eso? No, es que no ha podido el pobre", ha dicho.

Puerta del Principe para Castella

Sobre la Feria de San Miguel ha contado que el primer día en el que toreaban Morante, Manzanares y Pablo Aguado hubo un "ambiente máximo" con "toros para figuras de García Jiménez y ¿qué paso? Nada, prácticamente: salieron dos toritos que se dejaron y el torero sevillano Pablo Aguado corta una oreja y allí todos enloquecidos. Lo que se llama sevillanismo. Suscitó muchas esperanzas en su momento". Federico ha apuntado sobre Aguado que se "decía que es el Casado de la tauromaquia porque tenía esa cara de niño guapo, y bueno. Es un buen chico".

Al día siguiente, sábado 30 mientras El Juli se despedía de Madrid en Sevilla hubo una corrida de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Talavante y Roca Rey. Amorós ha dicho que salieron "toros encastados de Victoriano del Río, que está haciendo una gran temporada". "A Castella le tocan dos toros muy bravos, los torea muy bien y punto. Los mata muy bien y corta dos orejas y una oreja. ¿Qué le ha pasado a Castella? Que había toreado mucho y que antes de retirarse era un torero que estaba atorado. Aburrido y nos aburría. Repetía las cosas muy mecánico. Se ha ido a su casa y ha recuperado el gusto. Ahora a Castella le apetece torear. Se ha visto en Sevilla y Madrid. Si no me equivoco es la primera vez en la historia que un torero francés abre la Puerta del Príncipe lo cual es importantísimo. Una especie de premio. Un éxito estupendo para Francia", ha reflexionado el cronista. Por su parte, Federico ha dicho que "es un torero que se parece a Alain Delon, es un guapo muy francés. Muy serio. ¡Ha vuelto con unas ganas!".

Amorós también ha narrado que "Talavante fue un desastre. La bronca en otros sitios si no fuera Sevilla, que es tan pacífica, hubiera sido épica". Sobre Roca Rey ha recordado que "era la última corrida en España y la despedida de Europa" en esta temporada. El peruano "se va a América y no ha querido venir a Madrid". El cronista ha dicho que "ha sido una gran temporada y que es el número 1 en la taquilla sin duda", aunque ha cargado contra su "estilo" del que ha apuntado que es "discutible". "Su última tarde en Sevilla no es como Talavante, echó todo lo que pudo. Entonces todo quedó a medias. No fracasó, pero tampoco triunfó. Empezó a torear con estilo clásico y la gente muy fría y entonces empieza a recurrir a circulares invertidos y cosas así. Y alguien le dice hay que torear. Además ha perdido el sitio con la espada", ha relatado. Sobre esto ha explicado que "Roca ha cogido un truco, manía o recurso" que es "dar un paso hacia la izquierda". "Es lógico que estando así no haya querido venir a la Feria de Otoño y en América sin duda arrasará, tendrá unos éxitos tremendos, pero de cara a la temporada española queda un poquito la incógnita. ¿Qué camino elige? No lo sé", ha añadido.

Daniel Luque, sucesor de El Juli

"El domingo 1 de octubre a Morante le sustituye Castella, pero no tiene suerte con los toros", ha comenzado Amorós sobre la corrida de la despedida de El Juli de los ruedos después de 25 años de su alternativa. "Lo de El Juli no fue como lo de Madrid, la psicología del público es distinta. En Madrid el público es más duro aparentemente, pero se entrega y en Sevilla todo es mucho más discreto y contenido, pero dentro del carácter sevillano fue una cosa muy notable", ha explicado.

"Es el torero que más veces ha abierto la Puerta del Príncipe, más que Curro Romero no siendo de allí y toreando con un estilo no sevillano", ha indicado el cronista. Cree que "retirarse a tiempo es complicadísimo" y ha alabado que "El Juli siempre ha destacado porque tiene mucha afición, mucha casta y, sobre todo, tiene mucha cabeza. No tiene un arte especial, es talento, inteligencia. Ha planeado perfectamente su retirada, de momento, que se verá si es o no definitiva. Lo ha hecho todo muy bien y le está saliendo muy bien". Sobre su actuación ha contado que "el primero no valió, pero en el segundo se fue a portgayola, irse de rodillas a la puerta de chiqueros que en Sevilla es muy complicado porque es un pasillo muy largo en el que ves venir al toro. Con la edad de El Juli hacer eso que no entra en su repertorio habitual es una cosa emocionantísima. La banda le tocó la música". Con la muleta "antes de empezar y sin haber dado un muletazo le tocó Suspiros de España y todos nos rendimos absolutamente. Cortó una oreja en el último".

"Luego llegó Daniel Luque", ha dicho Amorós, que ha recordado como "hace menos de dos meses en El Puerto de Santa María tuvo una cogida con una fractura que es lo que le ha dado más la lata y el toro le sacó los intestinos. Cuentan las leyendas que Joselito El Gallo se vio con los intestinos fuera y le dio un susto tan terrible que se murió". Sobre Daniel Luque, del que ve como un posible sucesor de El Juli ha contado que "éste antes de mes y medio estaba ya triunfando en todas partes" y que "en Sevilla ha hecho una faena absolutamente impresionante. No perfecta, pero casi".

Fue premiado con dos orejas en su primer toro y tenía entreabierta la Puerta del Príncipe, sin embargo "en el otro el presidente no le quiso dar una oreja para que no saliera por la Puerta del Príncipe y se llevó una bronca tremenda". "De todos modos fue un éxito rotundo y absoluto", ha añadido Amorós que cree que "de cara a la próxima temporada una vez que se ha retirado El Juli la situación se ha quedado así: el más artista, Morante; el más taquillero, Roca Rey; el que manda más a todos los toros, Daniel Luque. Lo que pasa es que Luque tiene fama de antipático y no sabe venderse y no es popular. Un aficionado un poco serio sabe que ahora Luque está toreando como nadie y torea en Madrid el sábado con Ortega y Aguado. Lo lógico es que a Madrid venga ahora crecido".

La sección taurina de Es La Mañana de Federico con la participación de Andrés Amorós es posible gracias a Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías, Mercaoficina y Restaurante Robles de Sevilla.

Feria de San Miguel de Sevilla

Viernes 29 de septiembre. Toros de Hnos. García Jiménez para Morante de La Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado

Sábado 30 de septiembre. Toros de Victoriano del Río para Sebastian Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey

Domingo 1 de octubre. Toros de Garcigrande para Morante de La Puebla, El Juli y Daniel Luque

Feria de Otoño de Madrid