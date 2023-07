No sabemos si podemos definir España como "el país del value investing". Quizás sería una exageración. Pero lo que es evidente es que el nuestro es uno de los países europeos en los que esta filosofía de inversión ha arraigado con más fuerza.

Porque, hay que reconocerlo, no somos los ciudadanos europeos con más cultura financiera. Por eso sorprende que este tipo de acercamiento a la renta variable sea tan exitoso. ¿Ha sido por la fama que adquirió Francisco García Paramés entre los 90 y comienzos de los 2000? ¿Hay algo en nuestro carácter que nos acerque al value? De todo esto vamos a hablar esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, junto a Rocío Recio, del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM, la gestora fundada hace una década por el inversor gallego: "Es un nicho pequeño que cada vez va cogiendo cada vez más fuerza".

Para los no iniciados, en el programa se darán las claves de lo que es el value investing, que no es otra cosa que comprar a buen precio. Lo que todos intentamos hacer cada día, con nuestra casa, coche, ropa o alimentación... llevado a la Bolsa: "El value compra activos infravalorados con un potencial de incremento de su precio. Preferimos comprar compañías más baratas, frente a un negocio que tenga potencial a futuro [por su crecimiento], pero que ahora esté más caro".

Decirlo es fácil; hacerlo, no tanto. Por eso, Recio nos explica un concepto clave, "el margen de seguridad". Éste es uno de los términos más importantes del mundo value: "Es la diferencia entre el precio de cotización y el valor intrínseco que le da el gestor. Benjamin Graham decía que cuanto mayor sea el margen de seguridad, vamos a minimizar la posibilidad de que un error en ese valor que le da el gestor acabe generando pérdidas". La idea es que si el inversor compra por 50 lo que cree que vale 200... incluso si se equivoca en su valoración un 50%, seguirá ganando (compró por 50 lo que en realidad vale 100).

Eso sí, sin atajos y sin prisas. El value es la filosofía de la paciencia, de los que creen que intentar anticipar lo que harán los mercados en el corto plazo no tiene mucho sentido: "Muchos inversores nos lo dicen: ¿cuándo hablamos de largo plazo, qué queremos decir?". Pues normalmente, a partir de 5-7 años. Sí, eso es largo plazo: "El value investing y la paciencia van de la mano".

Y con un foco fundamental en el conocimiento y el estudio. Como nos explica Recio: "Los inversores value, al final, se convierten en expertos en compañías y sectores. Para nosotros es fundamental conocer el negocio: las ventajas competitivas, cómo es el equipo directivo, sus competidores..."

Todo ello con el objetivo de encontrar "buenos negocios, compañías de gran calidad, con ventajas competitivas importantes y sostenibles en el tiempo, equipos directivos que conozcamos bien y nos den confianza, un balance con caja neta o poca deuda..." Y ¡¡a buen precio!! ¿Imposible? No, pero sí requiere de estudio y de convicción en este tipo de estrategias. Los ejemplos de Warren Buffett o Peter Lynch, por citar sólo a los más conocidos, demuestran que también puede ser una de las formas más rentables de acercarse a los mercados.