A pesar de las caídas de la última semana, 2023 está siendo un gran año para el Ibex 35. En el momento de escribir estas líneas, el selectivo español se anota una subida superior al 10,5% desde enero. La española es una de las bolsas occidentales que mejor lo está haciendo en el actual ejercicio.

Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme hemos querido invitar a uno de los analistas que mejor conoce el mercado español: hablamos de Iván Chvedine, responsable de la cartera Iberia (España y Portugal) en Cobas AM. La idea es preguntarle cómo han visto desde la gestora fundada por Francisco García Paramés lo ocurrido en los últimos meses y qué anticipan para los próximos años. ¿Sigue habiendo valor en el Ibex? ¿Se pueden encontrar gangas en el selectivo español? ¿Es cierto esa percepción de que los grandes bancos están tirando ellos solos de la cotización? ¿Siguen estando baratas las empresas industriales españolas, muy castigadas en la última década?

De todo esto hablaremos con Chvedine, que confía en su cartera: según sus cálculos, su valor real sigue muy por encima del precio de mercado; y, además, cotiza a un per más que atractivo (por debajo de ocho veces beneficios). A partir de ahí, sólo queda esperar a que el mercado valide o no sus tesis, ya sea con una acción que se dispara o con OPAs, como las que han visto en los últimos meses en algunos de sus valores. Unas ofertas de adquisición que a los gestores value les dejan casi siempre un sabor agridulce: por un lado, es la confirmación de su tesis de que la compañía valía más de lo que decía su capitalización bursátil; por el otro, normalmente el precio ofertado está por debajo del potencial de revalorización que ellos estiman, lo que les fuerza a vender más barato de lo que creen que vale.

Un tema apasionante en una edición muy especial de Tu Dinero Nunca Duerme. En una cita que nos gustaría que se convirtiera en tradición anual, el programa dirigido por Luis Fernando Quintero sale de los estudios de esRadio para acudir a la sede de Value School, en la que en estos días se celebra su Summer Summit un programa intensivo de introducción a la teoría y la práctica de la inversión consciente a largo plazo. Allí, rodeados de jóvenes, hablarán del largo plazo, la inversión sensata y la búsqueda del valor. No se nos ocurre mejor compañía posible.