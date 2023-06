¿Cuánto durará el rally de las tecnológicas? Después de un 2022 durísimo, parece que las nuevas tecnologías han retomado la senda del crecimiento en los mercado financieros a lo largo del primer semestre de 2023. Ahora la moda es la inteligencia artificial y casi cualquier empresa que esté cerca de los avances en este campo se ha disparado en Bolsa. ¿Estamos ante una nueva burbuja o es sólo un reflejo de unos beneficios crecientes que seguirán a estos desarrollos tecnológicos? ¿Cómo puede aprovecharse el pequeño inversor de estos movimientos? Para hablar de todos estos temas, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visitan Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de inversiones de Finizens.

"Hay dos factores que explican lo ocurrido en los últimos meses", nos explica Koh Maier: "El principal es la subida de tipos; porque cuando tú compras una tecnológica estás anticipando los ingresos futuros. Y los tipos que han tenido un ascenso que nunca habíamos visto. Esto explica [las caídas] de 2022. Pero todos estamos de acuerdo en que ya hemos terminado el ciclo de subidas de tipos". Ahora, con la vuelta a la normalización monetaria (o eso parece), el valor de esos flujos futuros parece que ya no tiene la incertidumbre de hace unos meses. Entre eso y los anuncios de grandes avances tecnológicos, ha habido un cierto calentón en algunos sectores.

En cualquier caso, recuerdan: "Los mercados nunca son racionales. Exageramos en las subidas y en las bajadas. Pero la situación actual no tiene que ver con la del año 2000. Porque entonces no había ingresos. Ahora, aunque podamos discutir algunas empresas y algunas valoraciones, las empresas de este sector sí están generando caja".

¿Y qué debe hacer el inversor medio, el que no quiere meterse demasiado en hacer apuestas sobre el corto plazo: "Hemos tenido un muy buen inicio de año para la renta variable, pero si uno apuesta por intentar conseguir el +50% que le ofrece la empresa más rentable, lo normal es que se equivoque. O que coja ese más 50% y también el -30%, -40%, -50%. Lo que sabemos es que no sabemos qué hará el mercado a largo plazo, pero sí sabemos que cuanto más tiempo estés en el mercado, mejor te va a ir".

Por eso, la propuesta de Finizens es la inversión constante, que no tiene demasiado en cuenta cómo marchan los índices o los sectores en cada momento: "La inversión es un tema de cote de oportunidad: si eliges uno, no escoges el otro. El escenario cero, no hacer nada, tiene un coste. Y, además, está la inflación. Todos los inversores queremos estar siempre en la inversión correcta, pero no es posible. Por eso, nuestra propuesta de valor es ganar el máximo con el mínimo riesgo. Asumimos que vamos a vivir los mejores y peores días del mercado. Nuestro enfoque es: qué tengo que hacer para garantizarme la mejor rentabilidad posible sin hacer apuestas sobre qué lo hará mejor o peor". ¿Cómo lograrlo? Ellos aseguran que con una cartera ultradiversificada, centrada en inversión pasiva y apostando por el crecimiento económico mundial a medio y largo plazo.