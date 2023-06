¿Afectará el 23-J a los mercados? No debería, pero tampoco es una hipótesis absurda. La política cada vez tiene más peso en la economía y el riesgo regulatorio es importante en muchos sectores. Para un banco, una constructora, una eléctrica o una teleco, no es lo mismo el programa electoral del PP que el del PSOE, el de VOX que el de Podemos. Por eso, aunque nunca lo dicen abiertamente, es evidente que el resultado electoral también impactará en la cuenta de resultados de muchas empresas españolas.

También es verdad que el tipo de inversión que aconsejamos en Tu Dinero Nunca Duerme es a largo plazo, en compañías sólidas, diversificada en sectores y regiones, etc... Es decir, un enfoque con el que no nos debería importar demasiado si Sánchez o Feijóo. Pero, ¿es así? ¿Somos tan fríos ante nuestras inversiones como nos dicen los libros de consejos para el ahorrador novato? Para responder a esta pregunta, esta semana nos acompaña Jose Belascoain, del departamento de Relación con Inversores de Cobas AM: "En inversión bursátil, y más cuando la enfocas con una perspectiva a largo plazo, lo relevante es la capacidad de generar beneficios de las empresas; y que puedan hacerlo en diferentes entornos. Puede haber algunos sectores en los que pesan un poco más las decisiones políticas (banca, salud, constructoras...), pero incluso así, una vez que el mercado descuente esa cuestión, lo que cuenta es su capacidad de generar beneficios".

Es el manual del inversor value: estados financieros, posición sectorial de la compañía, análisis de la dirección y la competencia... y no preocuparse demasiado por el ruido macro o político: "Pienso en un analista que se pone a estudiar las cuentas de una compañía, imaginad que tuviera que ponerse a pensar, además del análisis financiero, ‘qué pasaría si’. Es algo que no merece la pena. El impacto en los mercados es prácticamente nulo. Es verdad que en los días cercanos a unas elecciones, hay algo más de volatilidad y eso te da oportunidades. Puedes tratar de aprovechar esa volatilidad, pero sin darle mucha más importancia".

Tiene sentido. En primer lugar porque, desde un punto de vista económico, tampoco hay tantas diferencias entre los programas de los dos grandes partidos. Y, además, porque no está claro cuánto influye el Gobierno español en los beneficios de sus grandes empresas: "Un porcentaje alto de los beneficios de las compañías del fondo ibérico dependen del extranjero. Y otro factor que es importante: nosotros tenemos muchas compañías en nuestros fondos con más de 70-80 años. Imagínate la cantidad de cambios políticos a los que se han enfrentado estas empresas y siguen ahí".

Por eso, con elecciones o sin ellas, en Cobas son bastante optimistas: "Tenemos un precio objetivo que está en máximos, tanto en la cartera internacional como en la ibérica. Y que está apuntalado en una experiencia de más de seis años en muchas empresas. Con mucho margen de seguridad y siendo conservadores".