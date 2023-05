El 2 de mayo de 1998 moría Antonio Herrero ahogado en Marbella. Federico Jiménez Losantos ha comenzado Es la Mañana de Federico recordándolo: "Tal día como hoy hace 25 años moría Antonio Herrero, el personaje más importante que ha dado la comunicación española probablemente en el siglo XX".

Aunque han pasado 25 años, las cosas no han cambiado. "El nivel de corrupción que hay en España es exactamente el mismo que había en tiempos de Felipe González porque hay algo que no ha cambiado, que es el PSOE y su costumbre de hacer lo que le da la gana y saltarse la ley a la torera". Y siempre con la ayuda inestimable de Prisa, como demuestra este martes El País publicando "la transcripción de una conversación privada que evidentemente sólo se puede conseguir de manera ilegal utilizando los recursos del Estado para vulnerar los derechos de los ciudadanos".

De esta forma, "hoy Antonio Herrero hablaría de la persecución de una mafia política y periodística que vemos con el espionaje al jefe de la oposición y a los fiscales llamados conservadores". Y "hoy Antonio pues pediría lo mismo que tengo que pedir yo, que la oposición lleve esto a Bruselas".

Federico ha recordado cómo un día en su despacho de la Cope les dijo a Luis Herrero y a él que "yo no me voy a morir nunca, yo soy inmortal, y lo creía". Pero "fue el primero de nosotros que murió". No obstante, Federico recuerda que "Antonio no ha muerto, cualquiera que hayamos vivido la época de Antonio Herrero sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno lo hará a su manera, yo lo hago a la mía como Antonio lo hizo a la suya, pero sinceramente me puedo sentir tranquilo de que si hoy oyera este programa Antonio estaría contento, pensaría que al menos queda algo".

Cuando la Ser cerró Antena 3

Nunca es mal día recordar la fechoría que hizo Prisa con Polanco y Cebrián a la cabeza cuando cerraron Antena 3 Radio porque les superaba en audiencia: "Eso sólo pasa en España". Federico ha contado cómo "la banda de Prisa, que es una banda organizada, fue la que compró con dinero robado, tan robado como que Mario Conde fue a la cárcel por robar el dinero de Banesto, la radio al Conde de Godó y la cerró".

Lo hicieron porque Antonio Herrero, "a pesar de las trampas del EGM", tenía "el programa más oído en la mañana, y por supuesto el más influyente". En la radio "puedes tener más o menos oyentes, pero lo importante entonces y ahora es la influencia". Y eso hizo la Ser, "la compraron y la cerraron, esa es la gran aportación de Polanco y de Cebrián para amordazar la opinión libre en España siempre que les llevara la contraria".

Una vez que cierran Antena 3 "migramos a la COPE porque era la única emisora que se atrevía a contratar a José María García". Federico ha apuntado cómo "la censura era exactamente igual que ahora, la banda de Prisa con el Gobierno socialista al frente".

En aquella época "el problema era el mismo que ahora, el abuso de poder de los partidos políticos". Al final "te quedas solo con el micro o escribiendo frente al poder, nosotros hemos tenido y tenemos las presiones de absolutamente todo el mundo, de la izquierda por supuesto, y de la derecha igual cuando no es el PP es Vox o Cs que te escupe al pasar". En fin, "recordemos a Antonio Herrero dándole estopa a todo lo que se mueva".