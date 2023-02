Esta semana, el invitado en Tu Dinero Nunca Duerme es una cara conocida para nuestro público: Javier Sáenz de Cenzano, responsable del Fondo Managers de AzValor, una de las gestoras que más titulares y reconocimientos está acaparando en los últimos años.

Y sí, aunque AzValor es una gestora muy conocida, su fondo Managers es un poco especial. Porque no se trata del clásico fondo en el que un único gestor decide la composición de la cartera. Ni tampoco es un fondo de fondos en el que se superponen gestoras y comisiones. Es un fondo diferente y así lo explica su responsable: "En España hay más de 30.000 fondos de inversión. En el mundo hay más de 300.000. Nuestra intención en AzValor Managers es escoger los mejores dentro de ese universo, para que ellos escojan y elaboren nuestra cartera. Desde hace años hemos analizado miles de gestores y hemos intentado seleccionar a los que cumplen con nuestros requisitos", nos explica Ruiz de Cenzano.

Sobre el estado del producto, Cenzano considera que "la cartera está en su mejor momento, en cuanto a potencial de revalorización, es el más grande desde su creación". ¿Y por qué considera que están en el momento de mayor potencial? Cenzano responde: "Cuando compras a 4-5 veces beneficios, deberían ocurrirnos cosas muy buenas en los próximos años. Porque estás comprando con un descuento del 70%".

Y es que "la diferencia entre lo que está caro y lo que está barato sigue en niveles históricos". Otro de los asuntos que destacó Cenzano y que más tarde se trató en la tertulia con Vicente Varó, de Finect, entre los comentaristas, fueron las clave para seleccionar un fondo. Mejor dicho, cómo seleccionar un buen gestor. Sin duda, el "skin in the game" es una de las características a tener en cuenta. Y en España no hay obligación de conocer el nivel de exposición de cada gestor en la cartera. En EEUU, en cambio, sí hay que publicar cuánto tienes invertido en tu propio fondo y allí "el 50% de los gestores no tiene nada invertido en su propio fondo", decía Cenzano. Sin embargo, los mejores resultados llegan "entre quienes sí tienen invertido un capital en su fondo".