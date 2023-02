Programa de colección con uno de los gestores value más destacados del momento en España: Iván Martín. El socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors nos acerca algunas claves de la carta trimestral que ha enviado a los partícipes de sus fondos y comparte con los oyentes y telespectadores de Tu Dinero Nunca Duerme las tesis de inversión más destacadas de la firma.

"Pensar diferente" es lo que ha permitido a Iván Martín y a su equipo, cerrar un mes de enero con unas rentabilidades fantásticas, por encima del 10%. ¿Y en qué consiste pensar diferente? En aprovechar los movimientos de mercado para encontrar oportunidades: buenas compañías, buenos negocios, cotizando con grandes descuentos. Comprar Bueno, bonito y barato. La fórmula de toda la vida que en los mercados no es el mantra dominante.

Sobre la situación económica que atravesamos, Iván Martín señalaba que está caracterizada por una vuelta "a la normalidad", que supone el fin de la anomalía de una década de tipos artificialmente bajos o en negativo. Una realidad antieconómica que ahora ha devuelto la rentabilidad a los productos de renta fija, hundiendo las rentabilidades de las carteras contratadas hasta el momento por inversores conservadores. "Volvemos a la normalidad: el binomio rentabilidad-riesgo", decía Iván Martín.

Pensar diferente, en el caso de Magallanes consiste, entre otras cosas, en no hacer cambios drásticos ante el escenario macroeconómico. "Los principios son los de comprar barato, con lo que eso conlleva", decía Iván Martín. "La diferencia es que ahora el mercado lo reconoce. Hasta que no ha habido un detonante, el mercado no ha despertado", decía.

Además, Iván Martín nos acercó algunas de las tesis de inversión más destacadas de la cartera, entre las que destacan, automóviles (Porsche o Volkswagen) y cementeras.