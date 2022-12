Cobas AM es una de las pocas gestoras españolas que puede presumir de unos resultados positivos en este 2022 tan complicado que han pasado los mercados financieros. Tras un 2021 también muy positivo (su fondo Internacional logró un 34,53% el pasado año), mantienen las buenas cifras (+13,8%): son revalorizaciones muy potentes y que todavía se hacen más espectaculares si las comparamos con los números negativos de los índices. Para explicarnos cómo lo han conseguido y lo que esperan a futuro, esta semana nos acompaña en Tu Dinero Nunca Duerme el director de Relación con Inversores Institucionales de la gestora, Francisco Burgos.

"Lo que más ha destacado este año es ese bloque del petróleo y gas. Han representado un 85% del total de la rentabilidad del fondo. Llevaban cuatro años muy castigados y se está empezando a entender que el petróleo y el gas no es discrecional", nos explica. Y es verdad que aunque los value nunca han sido muy amigos de las materias primas, los desajustes de la última década les han puesto en bandeja algunas oportunidades de inversión que no han desaprovechado.

"Las compañías de energía estaban en mínimos históricos respecto a lo que había sido su peso histórico en el S&P 500", nos cuenta, pero también nos alerta de que aunque hayan subido algo, siguen en muchos casos por debajo de sus medias históricas y el sector en su conjunto no ha recuperado sus mejores niveles: "Hemos reducido del 44 al 39% el peso de la energía, porque se estaban acercando a su precio objetivo. Y eso nos ha permitido redirigir parte de la cartera hacia compañías industriales más clásicas. El problema con la energía es que tenemos una crisis de oferta. No se ha invertido para hacer frente a la demanda que estima el mercado. Además, nosotros tenemos diferentes subsectores dentro del sector de la energía: infraestructuras de gas licuado, contratos a largo plazo; compañías de servicios de petróleo y gas; empresas de prospección y extracción de gas".

Podría parecer que ya no hay mucho margen para nada más. Que las ganancias ya se han realizado y que sólo queda hacer caja y recoger beneficios. Pero los value hispanos siguen pensando que no, que las caídas de los últimos meses les dan margen para construir y rotar su cartera de una forma sencilla y que da muchas esperanzas a sus partícipes: "El último potencial de revalorización calculado es un 140%, lo que supondría multiplicar por dos el valor liquidativo actual del Fondo Internacional".

Y lo explican volviendo a los fundamentos de su filosofía: "El value trata de comprar compañías de crecimiento, porque de lo que se trata es de comprar a empresas de calidad a buen precio. De esta manera, el tiempo trabaja para ti. La edad de oro del value es siempre. Es verdad que venimos de unos años en los que ha estado muy castigado, pero al final el mercado a largo plazo sí es eficiente. Si uno sabe donde mirar, está claro que ahora pueden ser unos años muy buenos".

Por eso, siguen siendo muy optimistas: "Después de cinco años en los que la rentabilidad no ha sido buena, estamos en el momento de recoger el trabajo que ha hecho el equipo de inversión en el último año. Por un lado, la volatilidad nos permite ir moviendo la cartera". Y Burgos remata: "Sin poner fechas, a cuando se materializará esa rentabilidad", algo que no hacen nunca los value, "miramos al futuro con optimismo".