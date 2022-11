Azvalor sigue viendo oportunidades: "Hay grandes compañías que están en mínimos"

Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme , tenemos un invitado de lujo: el Benzema de los inversores españoles. Y hablamos de Benzema porque hay otros gestores excepcionales, pero nadie puede igualar este año lo que están consiguiendo Fernando Bernad (nuestro Benzema) y su socio Álvaro Guzmán de Lázaro al frente de su gestora Azvalor. Casi un 40% de rentabilidad en 2021 que no se ha quedado ahí: en lo que va de 2022 añaden otro 50% de ganancia. Si hubiera un Balón de Oro para gestores... sólo habría dos candidatos y tendrían que compartirlo ex aequo.

Cómo lo han logrado: pues siguiendo al pie de la letra el manual value que tanto les gusta explicar, pero que tan complicado ha sido defender en la década previa. Comprar barato, estudiar a fondo los fundamentales del negocio y esperar a que el mercado lo reconozca. Ha costado, pero al final lo ha reconocido... y de qué forma.

Pero dicho esto, que es el pasado, aunque un pasado cercano y espectacular, casi suena más llamativo lo que Bernad nos cuenta sobre el futuro. Porque cuando llegan estas revalorizaciones lo más complicado es mantener la cartera preparada. Tras una subida de casi el 100% en dos años (más, en realidad, desde mínimos Covid), ¿hay margen para seguir subiendo? Pues en Azvalor creen que sí. Porque se ha producido algo excepcional: al coincidir un mercado muy bajista con una subida de sus fondos, están encontrando enormes oportunidades. No es como otras veces en que tus fondos suben con el mercado y tras vender no sabes qué comprar, porque todo está caro. Ahora hay muchos caladeros en los que seguir buscando empresas infravaloradas. "Tenemos fuertes plusvalías en nuestra cartera, pero [tras vender algunas de ellas] nos hemos encontrado un mercado que ha caído casi el 20%. Y dentro de esa caída, como siempre ocurre, hay compañías que han sufrido caídas del 50-60-70% en lo que va de año. Por eso, estamos aprovechando para hacer rotación".

Por ejemplo, teníamos una de las principales compañías de la industria de extracción de petróleo. En 2020, compramos porque estaba en mínimos de 12-13 dólares por acción. Hoy está por encima de 50. Y hemos vendido. Mientras, estamos viendo compañías de las que nos han gustado siempre: industriales, con beneficios, buenos negocios, con buenos equipos directivos... algunas están en mínimos, incluso por debajo del Covid", nos explica. Es un panorama soñado. Encadenar ventas porque la acción se acerca a tu precio objetivo, con compras de empresas que seguías y que ahora están baratas. Por eso, explica Bernad: "Cuando vendes algo que ha subido un 200% y compras otras que ha caído un 50-60%, puedes mantener el potencial del fondo incluso aunque el valor liquidativo haya subido mucho en los últimos años".

De esta manera, su apuesta es que el valor objetivo del fondo no sólo no ha sufrido ninguna merma sino que sigue estando por encima del 100% respecto a su precio actual. Parece mucho... pero lo mismo decían algunos en 2019-20 ("el value ha muerto", pronosticaban) y luego los gestores de Azvalor les demostraron que no era cierto.