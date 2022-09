"¿Qué tiene de malo poner una serie de productos algo más baratos, ahora que estamos en medio de un episodio inflacionario terrible, para que la gente pueda comprarlos con menos esfuerzo?"

En este 2022, en Economía Para Quedarte Sin Amigos estamos empeñados en responder a las preguntas que se hacen las buenas personas. Por eso hemos lanzado un mini-curso, para explicar qué se esconde tras esos eslóganes, aparentemente bienintencionados pero peligrosísimos, que nos lanzan nuestros políticos. Comenzamos con la redistribución y la riqueza , y hoy le toca a los precios. Qué son los precios y por qué nos da tanto miedo que los toquen.

Así, nos preguntaremos qué mensaje lanzan unos precios y unos beneficios elevados. A quién interpelan y en qué dirección. Y qué pasa si los limitamos.

Por supuesto, miraremos a la historia para intuir qué triquiñuelas idearían productores y consumidores para saltarse la norma. No hay que tener demasiada imaginación. Es lo que ha pasado siempre y a todos se nos ocurren en segundos fórmulas para sortear la ley sin quebrantarla. Es lógico y es bueno, porque de esta forma los participantes en el mercado se acercan más al resultado final que habría habido si no se hubiera producido la intervención política. ¿Pollos enteros para que los troceemos en casa? ¿Obras de reforma que no son tales para poner más caro el piso que alquilamos? ¿Máquinas expendedoras como medida contra la limitación de precios en las gasolineras? Todo esto y mucho más, en un anecdotario muy rico y que demuestra que el ser humano sabe buscarle las vueltas a las normas absurdas.

También miraremos al proceso de fijación de precios. ¿Quién pone el precio al yogur o al litro de leche? ¿El dueño de Mercadona? ¿Lo hacen los directivos en alguna reunión secreta a la que no tenemos acceso sus clientes? ¿Por qué, entonces, no los subieron el año pasado? ¿Se han vuelto codiciosos de repente? A todas estas preguntas también responderemos. Con muchos ejemplos y un poco de ironía. Porque intentamos no perder la sonrisa, ni siquiera con un ticket para el carrito que es un 10% más caro que el del pasado año.

